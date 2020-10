Ludwig Schleritzko ist seit drei Jahren Landesrat, zuständig für Verkehr (dem Schwerpunkt des NÖN-Gesprächs) und Finanzen. Der gebürtige Mödringer (Bezirk Horn) blieb seinem Heimatort treu, dort lebt er mit seiner Familie. Seit dem Vorjahr ist er Vater eines Sohnes.

NÖN: Wie hat sich das Vater-Dasein ausgewirkt?

Ludwig Schleritzko: Ich bin grundsätzlich ein strukturierter Mensch und plane gerne, manches ist jetzt weniger planbar. Jetzt gibt es jemanden, der Dinge gleich und sofort möchte und dem muss man Rechnung tragen. Wir haben wirklich sehr viel Gaudi mit dem Buben, er ist jetzt 15 Monate alt – und ab und zu ein kleiner Lauser (lacht) . Es funktioniert alles sehr gut und seine Großeltern sind eine große Unterstützung.

Rückblickend betrachtet: Haben Sie sich bei Ihrem Antritt zum Landesrat den Job so vorgestellt, wie er in der Realität ist?

Schleritzko: Ich hatte einen Startvorteil, weil ich im Vorfeld in Büros von Landesräten und Bundesministern gearbeitet habe. Ich habe gewusst, wie man ein Büro organisiert oder wie die Abläufe im Haus – zum Beispiel bei Regierungssitzungen – sind. Was aber der große Unterschied ist, wenn du nicht mehr in der zweiten Reihe bist: Du spürst erst, wenn du die Aufgabe übernimmst, welche Verantwortung du wirklich hast. Und: Viele Menschen schauen auf dich, was du tust und wie du in einer Situation agierst. Summa summarum: Mir macht die Aufgabe unheimlich viel Spaß und ich habe es noch keine Sekunde bereut. Es ist wirklich eine Aufgabe und kein Job im engeren Sinn, und wenn du das nicht mit Leidenschaft machst, dann bist du verkehrt in dieser Position.

Sie haben die Autobahn aufs Waldviertel-Tapet gebracht: Wo sehen Sie das Waldviertel straßenbau- und eisenbahntechnisch in zehn Jahren?

Schleritzko: Wir haben nie gesagt, dass wir eine Waldviertel-Autobahn bauen, sondern dass wir prüfen, ob das sinnvoll ist oder es bessere Alternativen gibt. Die „Strategische Prüfung Verkehr“ prüft deshalb auch den Ausbau der Eisenbahn. Aber zur Ausgangsfrage: Wir haben kein einziges Straßenbau-Projekt wegen der Autobahn zurückgesetzt. Wir bauen weiter aus, etwa die Umfahrung von Großglobnitz bis Kleinpoppen, wo die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen. Die Franz Josefs-Bahn und die Kamptalbahn sind neben dem Straßenbau-Netz wichtige Verkehrsträger, doch da sind wir mehr in der Rolle des Treibers als des Hauptverantwortlichen, wir sind hier nur Partner der ÖBB und des Bundes. Dort steht die Entscheidung des weiteren Rahmenplans noch im Oktober an. Wir drängen im Klimaministerium sehr stark darauf, die Franz Josefs-Bahn – davon abhängig ist die Kamptalbahn – im Fokus zu haben und würden uns von Bundesministerin Gewessler mehr Unterstützung wünschen. Das Potenzial ist da: Die Fahrgastzahl ist nach der letzten Angebotserweiterung bei der Franz Josefs-Bahn um 16 Prozent gestiegen, bei der Kamptalbahn sind’s 20 Prozent.

Ein Wunsch von mir ist der Fernzug Vindobona, diese Verbindung von Wien durch das Waldviertel nach Prag und weiter nach Berlin. Ich glaube wirklich, dass das ein Tor aufmachen könnte, und deponiere das immer wieder. Es wäre ein Riesensprung für das Waldviertel, weil damit eine Öffnung ins nordwestliche Europa möglich wäre.

Wie kann die Vision eines neuen Vindobona Realität werden?

Schleritzko: Indem man die ÖBB davon überzeugt, dass es sinnvoll ist. Das wäre nicht nur für Leute gedacht, die den Zug in ihrer Freizeit nutzen. Covidbedingt wird bei Fernreisen mehr mit dem Zug gefahren als das Flugzeug genutzt.

Die Direktanbindung von Horn ist Teil des Dreiphasenplanes: Was fehlt für die konkrete Umsetzung?

Schleritzko: Wir sind gerade in Verhandlung, was Teil des schon angesprochenen Rahmenplans sein soll. Das wird im Oktober entschieden. Ich bin neben dem Ausbau der Franz-Josefs-Bahn davon überzeugt, dass die Kamptalbahn prädestiniert wäre für den „Cityjet eco“, ein Zug, der mit Akkus betrieben wird. Mit ihm könnte man zum Beispiel von Horn bis nach St. Pölten umstiegsfrei fahren – sowohl auf der Dieselstrecke, als auch dem elektrifizierten Teil. Wir hoffen, dass wir weitere Strecken elektrifizieren können, aber bis dahin wäre der Akkuzug eine Alternative für die nicht-elektrifizierte Kamptal-Strecke.

Waldkirchen im Norden des Bezirks Waidhofen liegt an der tschechischen Grenze, abseits von Verkehrsachsen wie der Franz Josefs-Bahn oder der B 2 und ist dünn besiedelt: Welche Mobilitätskonzepte können in solchen Gemeinden greifen?

Schleritzko: Ich sehe zwei mögliche Wege. Das eine sind vereinsbasierte Fahrtdienste, das funktioniert in vielen Gemeinden gut, zum Teil mit Elektroautos. Das zweite sind individuelle Anrufsammeltaxis mit Haltepunkten, wo mit Taxi- oder Busunternehmen zusammengearbeitet wird und sich die Gemeinden finanziell beteiligen. Die Gemeinden müssen das mittragen und schultern – und die Menschen müssen das annehmen. Der Klimawandel ist ein riesengroßes Problem, aber auf der anderen Seite muss sich jeder fragen, wann er sich das letzte Mal den Busfahrplan angesehen hat. Ich weiß, dass im öffentlichen Verkehr nicht immer alles auf die Minute genau funktioniert. Corona hat nochmals alles auf den Kopf gestellt, weil sich die Leute im eigenen Auto sicherer fühlen. Wir versuchen, Angebote zur Verfügung zu stellen. Und wir wollen davon überzeugen, dass die öffentlichen Verkehrsmittel eine gute Alternative zum Auto sind. Ich selbst bin viel im Auto unterwegs, aber Dienstreisen etwa zu Finanzreferenten finden im Zug statt. Nach Salzburg fahre ich nicht mehr mit dem Auto.

Sie haben bekannt gegeben, das Radweg-Netz auszubauen. Wird das Waldviertel profitieren?

Schleritzko: Was bei mir im Fokus steht, ist der Alltagsradverkehr. Wir sind gerade dabei, Förderrichtlinien zu erarbeiten, die noch vor Ende des Jahres präsentiert werden. Und wir sind in enger Abstimmung mit den Gemeinden, da gibt’s viele Hände, die zusammenhelfen müssen. Was ich umsetzen will, sind „Radschnellwege“. Das ist ein wirklich breiter Radweg mit zwei Spuren, der baulich von der Straße getrennt ist. Das betrifft das Waldviertel: Wir schauen uns gerade eine Umsetzung von Gmünd nach Schrems an.

Geplant ist – zumindest – die Sanierung der B 30 und B 5: Ist die Finanzierung gesichert?

Schleritzko: Wir investieren laufend in den Straßenbau, zuletzt 1,5 Millionen für die B 5 zwischen Dimling und Pfaffenschlag. Wir haben in den letzten fünf Jahren 250 Millionen Euro für den Straßenbau in die Hand genommen. Da sind große Projekte dabei wie die Umfahrung Zwettl. Wir versuchen, regional solche Hotspots zu lösen, wir stehen im Kontakt mit den Bürgermeistern und den tschechischen Nachbarn. Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung, aber alles gleichzeitig wird nicht gehen. Aber gerade wenn man sich die Achsen St. Pölten über Krems bis Zwettl oder von Horn nach Gmünd ansieht: Da passiert laufend etwas, wo zum Beispiel das Überholen sicherer wird. Die Strecke Zwettl bis Vitis wird der nächste Meilenstein sein, ein richtiger Paukenschlag.

Was bedeutet aus Ihrer Sicht das Waldviertel für Niederösterreich und wo liegt seine Zukunft?

Schleritzko: Ich glaube, dass in den letzten 30 Jahren verkehrstechnisch etwas vorangebracht wurde. Und ich bin immer wieder erstaunt darüber, welche Betriebe es im Waldviertel gibt, die man als Niederösterreicher gar nicht so kennt. Ich nenne die Firma Wirtex in Waidhofen als Beispiel, die gerade Masken produziert. Das große Potenzial sind die Menschen. Das klingt jetzt nach einer großen Plattitüde, aber das stimmt. Das ist der Nährboden für das Waldviertel. Die Aufgabe der Politik ist es, zu schauen, dass wir die Menschen im Waldviertel halten und Menschen zuziehen. Meine Vision ist: die Steigerung der Hauptwohnsitzer im Waldviertel. Corona hat schon zu einem Umdenken geführt, denn wir merken einen massiven Anstieg der Nachfrage, was Immobilien im Waldviertel betrifft. Wir müssen den Menschen ermöglichen, dass sie hier auch arbeiten können. Und dabei darf man nicht vergessen, dass die Leute heute viel mobiler sind. Ich sehe es bei mir: Ich war in Wien, in Brüssel und bin trotzdem ein Waldviertler.

Als Nationalpark-Direktor sagten Sie zur NÖN: Ich stehe aufseiten der Natur. Haben Sie als Mobilitätslandesrat einen Leitspruch?

Schleritzko: Im Grunde genommen hat sich daran nichts geändert: Ich komme aus einem bäuerlichen Betrieb, die Nationalpark-Zeit hat mich geprägt und ich finde, die Natur darf man nicht gegen etwas anderes ausspielen. Ich bin auch Finanzlandesrat – und als Vater ist einem noch mehr bewusst, dass wir für die nächste Generation eine Verantwortung haben, was das Klima oder die Finanzen betrifft. Dazu gehört, eine Region noch attraktiver zu machen für jene, die dort leben und arbeiten wollen. Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann stelle ich schon ab und zu die Frage: Was wird unser Kind über die Entscheidung sagen? Mein politischer Zugang hat sich aber nicht geändert. Ich lebe in einem Vier-Generationen-Haushalt, meine Wertehaltung ist sicher daraus stark geprägt, wo ich intensiv die Vergangenheit und die Zukunft sehe.