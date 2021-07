Zehn Jahre ist ihr Enkel jung – und er beendet gerade seine Schulzeit, zumindest jene in der Volksschule Sigmundsherberg. Und er ist traurig, erzählt seine Großmutter. Ihr Name ist der Redaktion bekannt. Die Vorfreude des Zehnjährigen auf eine Reise in die Landeshauptstadt und eine Exkursion in ein Kleinkraftwerk war groß. Die Enttäuschung umso mehr, als er von der Absage gehört habe.

„Mein Enkel ist sehr traurig über diese Entscheidung, weil der Abschluss einer Schule etwas Besonderes ist und sich die Wege vieler Mitschüler trennen. Der nun ersatzweise stattfindende Wandertag führt in den Nachbarort Maigen, ein Ausflug, den sie bisher jedes Jahr gemacht haben.“ Sie kann die Beweggründe nicht nachvollziehen: Die Covid-Inzidenz ist niedrig, die Kinder werden regelmäßig getestet und an anderen Schulen fänden sehr wohl Abschlussausflüge in Bussen statt. Zahlreiche Lockerungen treten zudem seit dem Mai in Kraft. „Dass die Kinder in überfüllten Linienbussen zur Schule fahren, ist aber okay“, versteht sie das nicht.

Den "bequemsten Weg gewählt“?

„Mir drängt sich doch der leise Verdacht auf, dass man hier den einfachsten und bequemsten Weg gewählt hat, um sich Organisatorisches zu ersparen“, vermutet die Dame. Die Schule nehme den Kindern, „die ohnehin mehr als ein Jahr mit dem teilweise äußerst chaotischen Umgang in Sachen Unterricht konfrontiert waren,“ nun die Freude einer gemeinsamen Exkursion.

„Ehrlich gesagt kann ich die scheinheiligen Beteuerungen, wie psychisch belastet die Kinder sind und waren, nicht mehr hören, denn wenn es darauf ankommt ein wenig gutzumachen, ist es den handelnden Personen wohl zu mühsam. Kinder haben leider keine Lobby!“, schließt sie ihre Argumentation.

Die NÖN hat Volksschuldirektorin Gabriele Winkelhofer mit den Vorwürfen konfrontiert: Sie hat der Redaktion eine Stellungnahme zukommen lassen. „Nein, einen Schulausflug zu organisieren ist für uns definitiv keine organisatorisch-logistisch oder komplexe Aufgabe, und unwillig ist sowieso niemand im Lehrerkollegium“, betont sie. Die Gesundheit und das Wohlbefinden „der uns Anvertrauten“ habe aber „immer Priorität“. Winkelhofer erklärt, was die Volksschule geplant hätte.

Nein, einen Schulausflug zu organisieren ist für uns definitiv keine organisatorisch-logistisch oder komplexe Aufgabe.“ Gabriele Winkelhofer, Direktorin an der Volksschule

„Die Lesenacht im Wärmekraftwerk Theiß hätte mit einer Übernachtung stattgefunden.“ Das ist laut Erlass des Bildungsministeriums vom 10. Mai nicht erlaubt. „Mehrtägige Schulveranstaltungen sowie schulbezogene Veranstaltungen mit Übernachtung sind bis zum Ende des Schuljahres 2020/21 untersagt“, heißt es darin. Der Landeshauptstadt-Besuch wäre eine schulübergreifende Veranstaltung gewesen, bei dem Kinder von drei Schulen in einem gemeinsamen Bus angereist wären. Das sei ebenso nicht erlaubt. Winkelhofer schätze es generell, dass „sich auch Großeltern um das Wohl“ der Kinder kümmern. „Für die Eltern dieses Kindes scheint die angeführte Kritik offenbar gar kein Problem gewesen zu sein. Außerdem ist diese Kritik die einzige, die uns erreichte.“ Es sei in der Pandemie „eine besondere Herausforderung, allen Ansprüchen immer gerecht zu werden“. Die Volksschule bemühe sich, im vorgeschriebenen Rahmen die Schüler „bestmöglich zu unterstützen und ihnen die Schulzeit möglichst attraktiv zu gestalten“, ergänzt die Volksschuldirektorin. „Wir schätzen auch deshalb die direkte und mündliche Kommunikation mit den Kindern und Eltern. Eine gute Gesprächskultur zu leben, ist uns nicht nur aus Überzeugung, sondern auch als Vorbildwirkung für unsere Schüler wichtig.“

Es werde allerdings eine Abschlussveranstaltung für die Viertklässler geben. „Und die Klassenlehrerin hat sich für die letzten beiden Schulwochen auch noch viele attraktive Aktivitäten überlegt, um den Kindern einen schönen Abschluss der Volksschule zu bereiten.“