Sigmundsherberg bekommt neues Gemeindezentrum

Werbung

Denn laut Göd ist die Realisierung des Projektes, zu dem es schon seit rund 25 Jahren Überlegungen gibt, das größte innerhalb der Gemeinde der vergangenen 50 Jahre.

Am Areal des ehemaligen Landgasthauses Göd - also direkt im Zentrum des Orts - soll jetzt bis Ende 2024 nicht nur ein neues Gemeindeamt entstehen, sondern sollen auch 14 Wohnungen, ein Multifunktionssaal, ein Gastronomiebetrieb sowie eine Tiefgarage gebaut werden. Außerdem wird auch die Bücherei an diesen Standort übersiedeln. Gemeinsam mit dem Nahversorgungsgeschäft und dem Friseur-Betrieb in unmittelbarer Nähe wird hier ein komplett neues Zentrum für die Gemeinde entstehen.

Realisiert wird das Projekt unter der Federführerschaft der Waldviertler Siedlungsgenossenschaft. Deren Direktor Manfred Damberger bezeichnete die Verdichtung von Ortskernen im ländlichen Raum angesichts von Klimawandel und anderer Krisen als zukunftsorientierte Lösungen. Die Details des Projektes - zu lesen in der nächsten Print-Ausgabe der Horner NÖN - präsentierte dann der Horner Architekt Reinhard Litschauer, der sich per Jury-Entscheid in einem anonymen Wettbewerb gegen vier Konkurrenten durchsetzte.

Hinsichtlich Kosten könne man aufgrund der aktuellen Entwicklung der Preise am Bausektor noch keine genauen Angaben machen, waren sich die Beteiligten einig. Man hoffe auf eine Entspannung der Kosten im ersten Quartal 2023, die Fertigstellung des Projektes soll noch im Jahr 2024 erfolgen.

