Die Jugend Poigen-Grünberg hat seit mehreren Wochen wegen der Coronakrise ein Hilfsnetzwerk aufgebaut. „Wir wollten unseren Beitrag leisten und haben uns überlegt, was wir tun können“, erklärt Lisa Brandner, jetzt Kassaprüferin im Verein. „Uns geht’s um alle, die nicht außer Haus gehen können.“

Die Mitglieder erledigen kostenlos für Bewohner Einkäufe, bieten aber auch Apothekengänge und andere Besorgungen an. Die Zahl der „Kunden“ sei überschaubar. „Ältere Leute haben uns gelobt, nehmen aber trotzdem nicht unseren Service in Anspruch, weil sie Kinder haben, die sie unterstützen.“ Überhaupt komme die Aktion selbst bei jenen gut an, die sonst kaum in der Ortsgemeinschaft präsent sind. Viele sprechen die Jugend an: „Sie sehen, dass wir nicht nur zum Feiern da sind, sondern auch Hilfe anbieten.“

Der Verein selbst organisiert sich via WhatsApp: Die Menschen sind angehalten, einen Tag vorher bekannt zu geben, was gebraucht wird. Die Mitglieder selbst wechseln sich ab. „Es bieten sich total viele an“, erzählt Brandner. „Wir achten darauf, dass nicht in jeder Woche jeder drankommt.“ Der Einkauf wird vor der Haustüre abgelegt, bezahlt wird mit Überweisung.

Wie ist denn die Stimmung in den zwei Ortschaften? „Ganz unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen sind alle froh, dass es den Meisten gut geht, und sie sind euphorisch, dass wir das bald überstehen werden“, schildert die 27-Jährige. Man achte zudem auf die Einhaltung der neuen Regeln.

Das ganze Jahr über ins Ortsleben integriert

Die Jugend ist ansonsten mit der Traditionspflege beschäftigt, stellt Maibäume auf, schenkt bei Glühweinständen aus und hält einmal im Jahr eine große Party ab. „Sonst sind wir im Ortsleben sehr integriert“, wird etwa auch bei der Flurreinigung angepackt.

Die Hoffnung ist groß, dass am 1. August das Jugendfest stattfinden kann. „Wir werden sehen. Es ist ja eine Freiluftveranstaltung, da stehen die Chancen höher.“