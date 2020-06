Am 1. Juli ist es endlich soweit: Die Bauarbeiten an der Wasserleitung für die Katastralgemeinden Poigen-Grünberg und Strögen starten.

Damit wird eines der größten und umfangreichsten Projekte der Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen, das seit dem Jahr 2018 geplant wird, nun umgesetzt. Ausschlaggebend für den Beginn der Planung unter ihrem Vorgänger Josef Gundinger war laut Bürgermeisterin Gabriele Kernstock die Tatsache, dass immer mehr Bürger der betroffenen Ortschaften vor allem in den Sommermonaten quantitative Probleme mit der Wasserversorgung über ihre Hausbrunnen hatten und haben.

„Für viele von uns ist es undenkbar, dass nicht für alle Eventualitäten eines Tages wie duschen, baden, Wäsche waschen, Geschirrspüler einschalten oder das Gießen des Gemüsegartens ausreichend Wasser aus dem Wasserhahn kommt“, sagte Kernstock.

Die Mehrheit der Bürger in Poigen, Grünberg und Strögen kennen diese Problematik, zudem mancherorts die Sorge um die Qualität des hauseigenen Brunnens. In der Befragung der Bürger, deren Ergebnisse im Mai 2018 präsentiert wurden, hat sich eine deutliche Mehrheit für den Bau einer Trinkwasserleitung ausgesprochen. In Strögen waren es 87,9 Prozent, Poigen- Grünberg 73,0 Prozent.

Nun wurde in der Gemeinderatssitzung – die coronabedingt in der Volksschule über die Bühne ging – der Zuschlag erteilt. Er ging einstimmig an die Firma Swietelsky als Billigstbieter. Die Kosten in Höhe von 1.57 Mio. Euro (ohne Umsatzsteuer) werden von der Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen (1,45 Mio. Euro), der Wassergenossenschaft Kaidling (69.000 Euro) und der Netz NÖ Gmbh (48.000 Euro) getragen. Mit der Fertigstellung des Projektes – insofern keine unerwarteten Verzögerungen eintreten – rechnet Kernstock mit 2021.

Selbstverständlich mitberücksichtigt wird bei diesem Projekt die Mitverlegung von Breitband.