Die Stadtgemeinde Horn tritt beim Thema „Radwege“ derzeit ordentlich in die Pedale. Bei den Horner Grünen stößt dieses Vorgehen teils auf Lob, teils aber auch auf Kritik. So fürchten die Grünen etwa, dass den Radlern der Radweg in der Wiener Straße – und damit ein wesentlicher Teil der West-Ost-Verbindung – abhandenkommen könnte. Verkehrs-Stadtrat Manfred Daniel (ÖVP) beruhigt aber.

Verkehrsstadtrat Manfred Daniel (ÖVP) will eine möglichst sichere Lösung suchen. s Kornell, s Kornell

Nord-Süd-Verbindung als Kernstück. Aktuell legt die Stadtgemeinde ihr Hauptaugenmerk auf die Nord-Süd-Verbindung. Der Radweg von der Innenstadt über die Ferdinand-Kurz-Gasse bis zum Schulzentrum und weiter bis nach Mödring wird ausgebaut. In der Kurz-Gasse soll der bisher bestehende Geh- und Radweg auf drei Meter Breite ausgebaut werden. Die Arbeiten sollen laut Daniel noch in der ersten Julihälfte starten. Künftig soll es so möglich sein, problemlos gegen die Einbahn in Richtung Stadtzentrum zu fahren. Kommen wird auch eine Querungsmöglichkeit für Radfahrer vor dem Kreisverkehr neben dem Zebrastreifen in der Robert-Hamerling-Straße.

Grüne fordern Lösung für Fortsetzung im Süden. Als weiteres Teilstück der Nord-Süd-Verbindung soll im „Listgasserl“ (Durchgang) eine 3cm dicke Asphaltschicht aufgetragen werden. Mit der Errichtung eines zusätzlichen Lichtpunkts wird für die Sicherheit gesorgt. Das Gassl wird zur Fußgängerzone erklärt, damit ist hier auch Radfahren im Schritt-Tempo erlaubt. Aus Sicht der Grünen bleibe zu hoffen, dass bei der Neuplanung des Freibad-Areals auch in diesem Bereich nicht auf die Fortsetzung des Radweges vergessen werde. Lösungen müsse man auch noch für die Fortsetzung der Nord-Süd-Verbindung im Naturpark und in der Riedenburgstraße finden: „Da bringen wir uns gerne mit ein“, schickt Sprecher Walter Kogler-Strommer ein Angebot an die ÖVP.

Chaos in Pfarrgasse als Konsequenz? Während für die Pläne an der Nord-Süd-Verbindung Lob von den Grünen kommt, äußert Kogler-Strommer gegenüber der NÖN die Sorge, dass die West-Ost-Verbindung weniger Radler-freundlich werden könnte. Er fürchtet, dass der Radstreifen in der Wiener Straße entfernt werden könnte und die Radfahrer künftig über die Pfarrgasse und die Thurnhofgasse fahren sollen. Das bringe aber neben einem Zeitverlust aufgrund von zwei zu querenden Kreuzungsbereichen auch größere Sicherheitsprobleme mit sich. Und, so Kogler-Strommer: „Während überall Radwege ausgebaut werden, geht man in Horn den umgekehrten Weg und will eine vielbefahrene Verbindung auflösen.“ Besonders in der ohnehin stark frequentierten Pfarrgasse würde dadurch großes Chaos entstehen. „Besonders, wenn an Freitagen die Marktstände aufgebaut sind, ist dann Ärger vorprogrammiert“, sagt er.

Die Wiener Straße sei breit genug, um hier eine vernünftige Lösung für Radfahrer zu schaffen. Das Problem, dass in der Kurve beim Finanzamt häufig Firmenautos in zweiter Spur parken, könne man mit zeitlich befristeten Entladezeiten in den Griff bekommen.

Aktuelle Lösung „sicher nicht optimal“. Laut Verkehrsstadtrat Manfred Daniel sind diese Sorgen – zumindest vorläufig – unbegründet. Man müsse aber Überlegungen anstellen, die West-Ost-Verbindung sicherer zu gestalten, denn: „Auch der Radstreifen in der Wiener Straße ist sicherheitstechnisch keine optimale Lösung“, sagt Daniel. Da der Streifen auf Höhe des Museums endet, müsse man dann auf die Straße ausweichen, das sei vor allem bei noch unroutinierteren Verkehrsteilnehmern nicht die sicherste Variante: „Wir stellen jetzt Überlegungen an, wie wir entweder die bestehende Route sicherer machen können oder ob es eine sichere alternative Route gibt“, sagt Daniel. Eine Änderung der aktuellen Situation sei frühestens in zwei bis drei Jahren geplant.

Umweltstadtrat Wolfgang Welser (ÖVP) erklärt Aufgabe des „Mobilitäts- und Alltagsradteams“. s Kornell

Rätselraten um Rad-Gruppe. Die Grünen bringen in diesem Zusammenhang einen weiteren Kritikpunkt auf den Plan. Laut „Klimabündnis-Ausweis 2019“ verfüge die Stadtgemeinde Horn über ein „Mobilitäts- und Alltagsradteam“. Aber, so Kogler-Strommer: „Niemand weiß etwas von dieser Gruppe. Wir wurden dazu noch nie eingeladen. Gibt es diese Gruppe überhaupt? Oder ist das ein Geheimbund, den nur die ÖVP kennen darf?“

Die NÖN konfrontierte Umweltstadtrat Wolfgang Welser, in dessen Ressort der Klimabündnis-Ausweis fällt, mit dieser Frage. Er erklärt, dass diese Arbeitsgruppe von Martin Seidl geleitet werde und ihr auch Mobilitätsbeauftragter Paul Klinger angehöre. Die Aufgabe der Gruppe sei dreischichtig. Neben der Betreuung der zehn Radwege im Horner Gemeindegebiet – dazu soll es demnächst auch eine neue App geben – fallen auch die innerstädtischen Radwege, für die in erster Linie Verkehrsstadtrat Manfred Daniel zuständig sei, sowie jene Radwege, die durch das Gemeindegebiet gehen, etwa der Kamptal-Radweg. Hinsichtlich letzterem werde es demnächst Gespräche mit Vertretern anderer Gemeinden über mögliche Trassenführungen geben (die NÖN berichtete bereits).