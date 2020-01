Für ÖVP und Grüne sind Kernthemen gut abgesteckt. FPÖ fehlt der große Wurf. SPÖ-Kritik an Bonus und Bildung.

Bundesregierung: Lob, Tadel & was die Region erhält .

Die türkis-grüne Bundesregierung hat ihre Vorhaben vorgestellt: Was sagen die politischen Vertreter aus Horn dazu?

ÖVP-Parteiobmann Jürgen Maier ist zufrieden mit den Themen, so, „wie sie abgesteckt worden sind“, „beide Parteien können sich wiederfinden“. Die ausgesprochene „CO -Bepreisung“ stimmt ihn vorsichtig.

„Ich vermisse die Ganztagsschule, ganz schlecht. Beim selben Bildungsminister werden wir uns nicht viel erhoffen können.“ Josef Wiesinger

Eine Verteuerung müsse „auf der anderen Seite eine Entlastung“ bedeuten. „Wenn es nur auf den Verkehr ausgelegt ist, dann bin ich sehr skeptisch. Bei uns am Land braucht man das Auto“, ergänzt der Landtagsabgeordnete und Horns Bürgermeister. Maier will aber abwarten, worauf sich die Bundesregierung nach der Diskussion in einer Arbeitsgruppe einigen wird. Er hoffe zudem, dass sich die Stärkung des Schienenverkehrs konkret auf Horn auswirkt.

Ihm fehle nichts im Regierungsprogramm, „bis auf die Regionalität“. Das sei vielleicht in den Untergruppen besprochen worden, stehe aber nicht dezidiert in der 300 Seiten-Einigung. Wichtig sei, „dass nicht nur städtische Politik passiert, wie es die Grünen sehr oft tun“. FPÖ-Bezirkschef Klemens Kofler beobachtet vorerst die schwarz-grüne Regierung, bevor er sich konkret äußert: „Sie sollen einmal arbeiten und dann schauen wir, was rauskommt.“

Dass sich Kernthemen wie Migration oder Steuern im Programm wiederfinden, hält er für positiv. „Das waren im Großen und Ganzen unsere Ideen“, sei es richtig, dass dieser Weg fortgesetzt werde. Fehlt etwas in der 300 Seiten-Einigung?

Es gehe immer um Gewichtung, „nicht alle Dinge sind schlecht oder gut“. Das Aha-Erlebnis sei aber ausgeblieben: „Bei einer neuen Regierung hätte ich mir neue Inhalte und Ideen erwartet, das sehe ich nicht.“ Das Waldviertel sieht er nicht unter den Profiteuren, gerade beim „billigen Öffi-Ticket“. Man müsse zuerst ein Angebot fürs Land schaffen.

Grüne-Bezirkssprecher Walter Kogler-Strommer ist überrascht, wie groß die Zustimmung der Mitglieder am Bundeskongress war: 93 Prozent stimmten für das Regierungsprogramm. „Wir haben die Möglichkeit gehabt, mit den neuen Ministern und den Verhandlern zu reden, um zu erfahren, wie das Ganze zustande gekommen ist.“ Er findet, dass bei einem 14-prozentigen Wahlergebnis viel herausgeholt werden konnte. Man habe zum Beispiel festgelegt, dass die Bezirksgerichte nicht geschlossen, sondern aufgewertet werden sollen. „Da hat man sehr wohl etwas geschafft.“ Zur Waldviertel-Autobahn sagt er: „Wir sind nicht gegen den Straßenbau, aber für einen sinnvollen.“ Bezirksstädte wie Horn oder Waidhofen sollen gut verbunden sein, sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit Überholmöglichkeiten. „Wir sind aber gegen eine Transitschneise durchs Waldviertel.“

Die Region profitiere „bei den Alleinerziehern, im Umweltbereich, auch wirtschaftlich, denn man vergisst immer, dass Grün und Wirtschaft zusammenpassen“, nennt er einige Hauptpunkte. Die Pendler werden mit dem „1-2-3-Ticket“ unterstützt: Der Horn-nach-Wien-Pendler erspare sich 600 Euro.

„Das ‚1-2-3-Ticket‘ ist in unserem Sinn“, sagt SPÖ-Bezirksvorsitzender Josef Wiesinger. Gut sei zudem, dass die Steuersenkung zumindest angekündigt wird, auch wenn ihm derzeit Konkretes fehle und vor allem nicht geklärt sei, wie die Gegenfinanzierung aussieht. Beim Familienbonus werden seines Erachtens die Niedrigverdiener den Kürzeren ziehen: Alleinerziehende oder Teilzeitkräfte.

Und: „Ich vermisste die Ganztagsschule, das ist ganz schlecht“, ergänzt er. „Wir haben denselben Bildungsminister, da werden wir uns nicht viel erhoffen können.“ Er hoffe, dass das Waldviertel zumindest von der Nahverkehrsmilliarde profitieren könne. „Ich hoffe auf die grüne Verkehrsministerin, dass die Eisenbahn wirklich gestärkt wird“, habe Wiesinger sonst nicht viele Benefits fürs Waldviertel gesehen.