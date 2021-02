Das Jahr 2020 war für viele Gemeinden eine große Herausforderung. Die NÖN bat den Horner Stadtchef Jürgen Maier zu einem Rückblick – aber auch zu einem Ausblick auf die kommenden Monate in der Stadtgemeinde Horn.

NÖN: Wie sehen Sie das Jahr 2020 im Rückblick? Der Auftakt mit dem starken Wahlergebnis im Jänner war ja noch positiv ...

Jürgen Maier: Das Jahr 2020 war in jeder Form herausfordernd. Wir mussten uns wie alle auf Situationen einstellen, die wir so nicht gekannt haben. Einerseits ist viel Organisationsaufwand in der Gemeinde hinzugekommen, andererseits haben uns die Gemeindefinanzen viel Kopfzerbrechen gemacht. Und für alle neuen Gemeinderäte nach der Wahl im Jänner war es auch sehr speziell, sie konnten in den Betrieb der Gemeinde noch gar nicht richtig hineinwachsen.

Was hat die Krise für Sie als Bürgermeister bedeutet?

Maier: Während so gut wie alle Repräsentationstermine weggefallen sind, ist organisatorisch gemeinsam mit meinem Team viel Arbeit hinzugekommen. Man ist irgendwie Behörde und Mädchen für Alles in Einem. Im Gegenzug hat mich meine Familie noch nie an so vielen Abenden zu Hause gehabt.

Sie nutzen Repräsentationstermine gerne dazu, mit den Bürgern zu plaudern. Wie sehr leidet der Kontakt zu den Bürgern unter der aktuellen Situation?

Maier: Im persönlichen Kontakt schon sehr. Allerdings versuche ich das durch Telefon, Videokonferenzen und die sozialen Medien etwas auszugleichen. Da ich aber als Politiker gerne unter Leuten bin, fehlen auch mir die sozialen Kontakte abseits des Beruflichen schon sehr.

Sie haben schon die Gemeindefinanzen angesprochen: Wie hat sich die Krise auf die Vorhaben der Gemeinde ausgewirkt?

Maier: Einerseits haben wir inhaltlich vordenken können, weil ausreichend Zeit war, andererseits ist fraglich, was wir in den nächsten Jahren auch tatsächlich umsetzen können. Der finanzielle Spielraum ist sehr eng geworden und es wird einige Diskussionen brauchen, worauf wir uns nun tatsächlich konzentrieren.

Welche Projekte sind Ihnen für 2021 angesichts der Lage besonders wichtig? Was wollen Sie unbedingt angehen? Und welche Projekte fallen den Finanzen jetzt zum Opfer?

Maier: Aktuell haben wir für 2021 noch nichts gestrichen und haben es auch noch nicht vor. Wir müssen wie viele Unternehmen derzeit sehr flexibel agieren und auf noch kommende Situationen dann entsprechend reagieren.

Aber wir werden einiges umsetzen. Wir stehen beim neuen Clubhaus des Tennisclubs kurz vor dem Spatenstich, sind bei der Öffnung des Freibades in einer intensiven Planungsphase und konzentrieren uns auch auf diese beiden Projekte. 2021 werden wir uns auch noch die Zeit nehmen und über unsere Gebäude am Rathausplatz – Volkshochschule/Musikschule sowie das im Vorjahr angekaufte Uniqa-Haus – nachdenken. Und in der Umsetzung unseres Klimaschutzprogrammes stecken wir mittendrin und machen auch weiter. Auch die Neugestaltung des Museums wird heuer fertiggestellt.

Sie sind bekanntlich kein Pessimist: Können Sie 2020 auch etwas Positives abgewinnen?

Maier: Das regionale Denken – vor allem was die Wirtschaft betrifft – erlebt gerade eine Renaissance. Viele Menschen denken um und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Bei vielen Menschen erlebe ich, dass sie bewusster Leben und viele Errungenschaften unserer Gesellschaft wieder zu schätzen gelernt haben. Oft erkennt man den Wert von Dingen erst, wenn man sie eine Zeit lang nicht mehr hat.

In der Krise hat sich gezeigt, dass Freiwilligkeit in unserer Region großgeschrieben wird. Wie empfindet man das als Bürgermeister?

Maier: Freiwilligkeit ist DIE Säule unserer Gesellschaft. Sozial denkende und engagierte Menschen tragen unendlich viel für alle bei. Meine Hoffnung ist, dass sich das künftig mehr zu Herzen nehmen und wir stärker zusammen rücken, wenn es notwendig ist. Als Bürgermeister bin ich jeder und jedem Freiwilligen unendlich dankbar, dass wir auf sie setzen können.

Welche Gedanken gehen einem als Bürgermeister durch den Kopf, wenn es „Demonstrationen“ gegen die Corona-Maßnahmen in der eigenen Gemeinde gibt?

Maier: Ich bin hin- und hergerissen. Ich verstehe die Ängste und Sorgen der Bevölkerung und der Unternehmen – die natürlich immer vor der jeweiligen Situation ganz unterschiedlich sind. Der kritische Umgang mit jedem Thema muss in einer Demokratie möglich sein. Kein Verständnis habe ich für Personen und Gruppierungen, die Ängste aus ganz bewusstem Kalkül – ob politisch oder sonstige Gründe – schüren.

Bleiben wir beim Ausblick: Was erhoffen Sie sich von 2021?

Maier: Ich wünsche mir, dass wir durch gegenseitiges Verständnis den einen oder anderen Riss in der Gesellschaft vor allem durch eine Besserung der Covid-Situation wieder begraben können. Wir müssen aus diesen komplizierten Monaten, die hinter uns und auch noch vor uns liegen, lernen. Und für uns alle hoffe ich, dass wir unsere sozialen Kontakte bald wieder intensivieren können.