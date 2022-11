Abschied für den Kommandanten Franz Kriest

43 Jahre und fünf Monate lang war Kriest Kommandant der Polizei-Inspektion Horn – ein Polizist mit Leib und Seele. 30 Jahre versah er Streifendienst mit dem Motorrad, auch die Funktionen des Brandermittlers und des Leiters der Kriminaldienstgruppe hatte er inne. In dieser Funktion „tauchte ich auch in das Rotlichtmilieu ab“, sagte Kriest schmunzelnd bei seinem Rückblick. „Highlights“ in seiner Dienstzeit waren der Einsatz in der Hainburger Au am 24. Dezember 1984 („Ich feierte am Lagerfeuer mit Kollegen den Heiligen Abend“), die Festnahme eines Waldviertler Bankräubers in Gars (1996), die Sicherstellung eines Kleinflugzeuges, das auf einer Straße gelandet war und dabei einen Verkehrsunfall mit fünf Verletzten verursacht hatte (2001) und die Einvernahme und Anzeige eines verwirrten Bombenattentäters (Bezirkshauptmannschaft Horn), der wegen versuchten Mordes zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde (2010).

Kriest hat in seiner Dienstzeit 20 Innenminister als oberste Chefs erlebt. Sein ehemaliger Bezirkspolizeikommandant Günther Brinnich würdigte Kriest als Familienvater und Chefinspektor mit Handschlagqualität für den es: „Ein geht nicht, gibt es nicht, nie gegeben hat.“ Bezirkshauptmann Johannes Kranner bedankte sich für die hervorragende Zusammenarbeit in den vergangenen 15 Jahren. Als kleines Abschiedsgeschenk gab es für Kriest das Buch „Antennen zwischen Himmel und Erde“ von Johann Rotter und einen Krug mit dem Horner Wappen.

Die Vorsteherin des Bezirksgerichtes Horn Andrea Michalec verpackte die guten Eigenschaften Kriests in einzelne „Strophen“, die mit dem Refrain endeten „Mit Leib und Seele Polizist.“ In einer launigen Rede ließ Landespolizeidirektor Franz Popp die gemeinsame Gendarmerie-Ausbildung im Haus des Kriegsopferverbandes in Freiland und die gemeinsame Arbeit Revue passieren. „Dank und Anerkennung“ sowie ein spezieller Polizei-Glaswürfel waren die Abschiedsgeschenke, die von Popp und Horns Bezirkspolizei-Kommandantin Birgit Geitzenauer an Kriest überreicht wurden.

Auch der Horner Feuerwehr-Kommandant Sascha Drlo und Bezirks-Rettungskommandant Harald Dworak bedankten sich für die langjährige gute Zusammenarbeit. Seine Pläne für die Zukunft im Un-Ruhestand: „Viel Urlaub machen, Motorradfahren, Enkelkinder betreuen und mit dem Elektrofahrrad Touren unternehmen.“

