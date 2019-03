Grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Tschechien wird auch im Polizeibereich großgeschrieben. In der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach wurden nun am 12. März einige Polizeibeamte für die zehnjährige erfolgreiche internationale Zusammenarbeit mit Kriminalbeamten aus Tschechien geehrt.

Unter den Ausgezeichneten waren mit Bezirkspolizeikommandantin-Stellvertreter Erwin Eisenhauer, den Gruppeninspektoren Mario Rieger und Wolfgang Weber sowie Gruppeninspektor in Ruhe Robert Gratsch auch vier Beamte aus dem Bezirk Horn, die für ihre Tätigkeit im „Mikroteam“ geehrt wurden.

Dieses Team, das 2009 gegründet wurde, besteht aus Bediensteten des Landeskriminalamtes NÖ, Kriminalbeamten aus den Bezirken Horn, Hollabrunn und Mistelbach sowie der Kreispolizei Znojmo und Breclav. Durch gemeinsamen Austausch, gemeinsame Analyse und gegenseitige Information über erforderliche weitere polizeiliche Maßnahmen soll das Team bei der grenzüberschreitenden Kriminalitätsbekämpfung mitwirken. Und das tut es sehr erfolgreich: Insgesamt bearbeitete das Mikroteam seit 2009 270 Kriminalfälle, dazu werden jährlich etwa zehn Sitzungen abgehalten, außerdem gibt es jährliche Treffen mit Kriminalbeamten aus der Slowakei.

Die Erfolgsliste des Teams kann sich sehen lassen. So wurde durch die Kooperation etwa eine Tätergruppe aus Znaim ausgeforscht, die wiederholt zahlreiche Eigentumsdelikte in Grenznähe mit einer Gesamtschadensumme von 100.000 Euro begangen hat. In einem ähnlich gelagerten Fall beläuft sich die Gesamtschadensumme auf mehr als 82.000 Euro. Bei weiteren gemeinsamen Ermittlungen gegen zwei tschechische Staatsbürger konnten 50 Eigentumsdelikte geklärt werden. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich dabei auf mehr als 100.000 Euro. Beide Beschuldigte wurden in Österreich verurteilt.

„Ein Vorzeigebeispiel für alle EU-Staaten!“

Jüngst wurde eine Tätergruppe aus Tschechien ausgeforscht, die in Österreich Bankomateinbrüche begangen hat. Nur durch die Informationen der tschechische Polizei konnten die Täter kurz nach einem Einbruch in Kärnten nach ihrer Flucht über die Grenze nach Slowenien festgenommen werden, wobei auch mit der slowenischen Polizei erfolgreich kooperiert wurde.

Die Liste der Erfolge sei laut Oberst Libor Kachlik, stellvertretender Kreispolizeidirektor von Südmähren, auch „ein Vorzeigebeispiel für alle anderen EU-Staaten“. Landespolizeidirektor Konrad Kogler betonte, dass durch die Tätigkeit im Mikroteam auch eine grenzüberschreitende Freundschaft unter den Polizisten entstanden sei.