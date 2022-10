Kommandant ab 1. November

Mit 1. November übernimmt der Weitersfelder Johannes van Dyck das Kommando am Polizeiposten Horn nachdem sein Vorgänger, Franz Kriest, in den Ruhestand verabschiedet wird. Horn ist mit 27 Mitarbeitern die größte Dienststelle des Bezirkes.

Johannes van Dyck wurde 1970 geboren. Nach der Volks- und Hauptschule absolvierte er die HAK in Horn und startete nach dem Bundesheer seine Karriere damals noch bei der Gendarmerie. Nach zwei Jahren in der Gendarmerieschule verschlug es ihn in den Bezirk Hollabrunn, wo er zunächst an mehreren Dienststellen arbeitete, ehe er 15 Jahre lang Kommandant der Polizeiinspektion Guntersdorf war. 2021 wechselte er als Kommandant in die Dienststelle Eggenburg.

Auch die Nähe zum Heimatort, wo van Dyck sich seit 2000 als ÖVP-Gemeinderat engagiert, sei ausschlaggebend für den Wechsel. Johannes van Dyck ist verheiratet und hat eine Tochter.

Langjährige Erfahrung als Kommandant

„Wir sind froh, mit Johannes van Dyck einen erfahrenen Kollegen gefunden zu haben, der die Aufgabe als Postenkommandant in Horn sicher mit Bravour meistern wird“, ist Bezirkspolizeikommandantin Birgit Geitzenauer überzeugt.

Seine Tätigkeit als Kommandant bringe vorrangig Verwaltungstätigkeiten mit sich, dennoch will der leidenschaftliche Motorradfahrer, der seit 20 Jahren auch im Dienst auf zwei Rädern unterwegs ist, aber auch selbst vor Ort sein.

Seine wichtigste Aufgabe sei es aber, den Dienstbetrieb zu koordinieren und darauf zu achten, „dass alle Amtshandlungen auch nach den gesetzlichen Vorschriften ablaufen. Also die gesamte Personal- und Fachaufsicht, wie man bei uns sagt“, sagt van Dyck.

Zudem ist van Dyck, der auch in der Personalvertretung immer aktiv war, auch Sicherheitsvertrauensperson für den Bezirk.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.