Experten aus Bezirk Horn zu Allergien: Auch der Kopf spielt mit

Der Frühling steht vor der Tür und mit ihm die Pollensaison. Glaubt man den Erzählungen vieler Menschen, nehmen Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten immer mehr zu. Die NÖN hat sich umgehört und sich bei Ärzten aus dem Bezirk über das Thema Allergien und Unverträglichkeiten informiert.

Seit Jahren wird davon berichtet, dass Allergien zunehmen. Viele Menschen glauben, selbst davon betroffen zu sein. Aber ist das wirklich so? Bezirksärztesprecher Gerald Wunderer relativiert: „Allergien nehmen zwar zu, genauso aber auch das Bewusstsein.“ Das heißt, dass viele Leute allergische Reaktionen bei sich selbst sehr viel genauer beobachten, als das früher der Fall war. Erst dadurch werden manche tatsächlich bestehende Allergien überhaupt erst entdeckt. Auch Allergien, die den Betroffenen keine nennenswerten Probleme bereiten, würden so aufgespürt, berichtet Wunderer. Ein Anstieg an Allergien liege zwar vor, sei als pauschale Behauptung aber mit Vorsicht zu genießen, weil viele Fälle asymptomatisch seien und ohne das gesteigerte Bewusstsein gar nicht entdeckt worden wären.

„Spitzenreiter“ sind Pollenallergien

Eduard Gaisfuss, Allgemeinmediziner und Facharzt für Innere Medizin in Horn, kommt zur selben Einschätzung und ergänzt: „Manche Menschen sind davon überzeugt, eine Allergie oder Unverträglichkeit zu haben, lassen sich aber nicht testen. Das verstärkt den Eindruck einer Zunahme von Allergien, auch wenn dem gar nicht so ist.“

Die stärkste Zunahme kann bei Pollenallergien beobachtet werden. Gerade ursprünglich nicht-heimische Pflanzen wie das beifußblättrige Traubenkraut – besser bekannt als Ragweed – lassen so manche Nase rinnen und sorgen für gerötete Augen. Auch der Klimawandel spielt eine Rolle. Kürzere und mildere Winter, allgemein steigende Temperaturen und eine hohe CO₂-Konzentration in der Atmosphäre führen dazu, dass die Pollensaison früher beginnt und zum Leidwesen von Allergikern auch länger andauert und intensiver spürbar ist.

Daneben nehmen auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu. So vertragen immer mehr Menschen beispielsweise keine Milch (Laktoseintoleranz), können das Klebereiweiß Gluten nicht verstoffwechseln (Glutenunverträglichkeit) oder reagieren allergisch auf Fruchtzucker, wie er sich beispielsweise in Obst findet (Fructoseintoleranz). Internist Gaisfuss erklärt: „Das ist dem Lebensstil geschuldet. Wir konsumieren heutzutage sehr viel Milch und Milchprodukte, aber dafür ist der menschliche Körper eigentlich gar nicht gemacht.“ Die veränderten Ernährungsgewohnheiten „überfordern die Kapazitäten des Körpers“, so Gaisfuss, dieser reagiere dann mit Unverträglichkeiten.

„Vermutlicher Auslöser vieler Allergien sind Umwelteinflüsse“, erklärt der Allgemeinmediziner Wunderer. „Die genauen Zusammenhänge sind aber großteils nicht bekannt.“ Eduard Gaisfuss pflichtet ihm bei: In puncto Allergien und Unverträglichkeiten sei vieles noch unklar, auch würden groß angelegte und verlässliche Studien zur Verbreitung von Allergien fehlen. So sei beispielsweise auch wenig über das Zusammenspiel von Allergien mit anderen Erkrankungen bekannt.

Allergien auch durch Rauchen möglich?

Auf einen gut bekannten Zusammenhang, der aber oft übersehen wird, weist Eleonora Brandl, Lungenfachärztin in Horn, hin: das Rauchen. Rauchen ist nicht nur generell schädlich, bei Kleinkindern kann es auch die spätere Anfälligkeit für Allergien erhöhen, erklärt die Spezialistin. Auch erwachsene Allergiker sollten unbedingt die Finger vom Tabak lassen. Die Doppelbelastung durch Allergien und Rauchschadstoffe könne nämlich zu bleibenden Lungenschäden führen. Brandl: „Da gilt es aufmerksam zu sein und Vorsorge zu treffen.“

Zum Glück kann man generell Vorsorge gegen Allergien treffen. Bei der Ernährung von Kleinkindern sollte früh, spätestens ab dem siebten Monat, Beikost eingeführt werden. Auch sollten keine Lebensmittel bewusst vermieden werden. Ein Wermutstropfen für Tierfreunde: Gibt es Allergiker in der Familie, sollte man sich keine neue Katze anschaffen, erklärt die Lungenfachärztin.

Die NÖN fragte auch im Landesklinikum Horn um eine Stellungnahme an, das Landesklinikum wollte sich aber nicht zur Thematik äußern.

