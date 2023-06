Holz-Profi Niels Flicker holt Rang 2 für Horn

Der Bundesbewerb der Polytechnischen Schulen Österreichs ging am 21. und 22. Juni in Lend in Salzburg über die Bühne. Für Niederösterreich waren zwei Poly-Schüler teilnahmeberechtigt, einer davon war der Horner Niels Flicker. Er holte hinter dem Teilnehmer aus Melk den sensationellen zweiten Platz im Fachbereich Holz.

Nach dem Bewerb zeigte sich der junge Mann glücklich. Der Bundesbewerb sei eine große Herausforderung für ihn gewesen: „Wir konnten alle zeigen, was wir holztechnisch draufhaben. Und diese positive Erfahrung hat mich bestärkt, auf alle Fälle Tischler zu werden“, erzählt er. Und eine fixe Lehrstelle hat er auch schon: „Ich werde im September meine Lehrstelle bei der Firma Hofstätter in Oberndorf bei Raabs im September antreten“, freut er sich schon auf seine weitere Ausbildung.

„Abschließend sei gesagt, dass die Tischlermeister der Salzburger Innung, die auch die Werkstücke beurteilt haben, ein großes Lob aussprachen und das hohe Niveau der Polytechnischen Schulen hervorhoben“, freute sich auch Martina Gschmeidler, Fachbereichsleiterin Holz in der Polytechnischen Schule Horn.