Porsche-Lenker touchiert Radfahrer (16): Fahrerflucht.

Ein 16-Jähriger Oberösterreicher war gestern (30. Juli) am späten Nachmittag mit seinem Fahrrad im Ortsgebiet von Eggenburg unterwegs, konkret auf der Eggenstraße vom Hauptplatz kommend in Fahrtrichtung Kreisverkehr. Hinter ihm sei ein blauer Porsche mit Wiener Kennzeichen sehr nah an ihn herangekommen, gibt er später gegenüber der Polizei an.

Der Porsche touchierte die Hinterreifen des Fahrrads, der junge Mann aus St. Valentin stürzte. Der Autolenker fuhr weiter – und beging Fahrerflucht. Der Jugendliche wurde bei dem Sturz am Knie und an den Handflächen verletzt. Das Fahrrad ist leicht beschädigt.

„Die Fahndung nach dem fahrerflüchtigen Lenker verlief bis dato negativ“, erklärt das Bezirkspolizeikommando Horn. Etwaige Zeugenwahrnehmungen werden bei der Polizeiinspektion Eggenburg (059133-3434) entgegengenommen.