Eggenburger Haushalt: Freude über Abschluss

In amikalem Ton und teilweise bestens gelaunt brachten die Eggenburger Mandatare die Gemeinderatssitzung am 17. März über die Bühne. Vielleicht der Grund für die gute Stimmung: Der positive Rechnungsabschluss 2021. Der wurde ohne Diskussion einstimmig angenommen.

Die Eckpunkte brachte Finanz-Stadtrat Markus Tutschek (ÖVP) vor. Das verfügbare Haushaltspotenzial hat sich 2021 auf 608.000 (2020: 168.000 Euro) erhöht. In der Bilanz hält sich das negative Nettoergebnis mit 75.000 Euro in Grenzen. Im Vorjahr hatte das Nettoergebnis noch ein Minus von 423.000 Euro gezeigt. Der Ergebnishaushalt weist bei Erträgen von 9,57 Mio. Euro und Aufwendungen von 9,64 Mio. Euro ein Minus von 75.000 Euro auf. Der Finanzierungshaushalt zeigt in der operativen Gebahrung Einzahlungen von 9,21 Mio. Euro und Auszahlungen von 8,02 Mio. Euro auf. Die investigative Gebahrung zeigt Einzahlungen von 1,14 Mio. Euro und Auszahlugen von 3,85 Mio. Euro. Das ergibt einen Netto-Finanzierungssaldo von 1,53 Mio. Euro, der über Darlehensaufnahmen gedeckt werden musste.

Weiter warten auf die Kindergarten-Förderung

Überraschend positiv hat sich die Entwicklung bei den Ertragsanteilen präsentiert, die stiegen nämlich auf 3,18 Mio. Euro. Wobei Tutschek anmerkte, dass darin wegen der Coronapandemie 400.000 Euro enthalten sind, die der Gemeinde nach jetzigem Stand ab 2024 dann weniger an Ertragsanteilen ausgezahlt werden sollen.

Weiter angestiegen ist hingegen der Schuldenstand. Der liegt aktuell bei knapp über 10 Mio. Euro. Zurückzuführen ist die Erhöhung laut Tutschek in erster Linie auf die Projekte Abwasserbeseitigungsanlage Gauderndorf und das Kindergarten-Projekt. Denn die für 2021 erwarteten Förderungen für den Kindergarten-Neubau über 2,5 Mio. Euro sind noch nicht eingegangen. Sobald sie das tun, werde sich auch der Schuldenstand entsprechend reduzieren und dann wieder unter jenem aus dem Rechnungsabschluss 2020 von 8,53 Mio. Euro liegen.

Ebenfalls rückläufig ist die „Finanzkraft für die Umlagenberechnung“ von 4,63 auf 4,26 Mio. Euro. Nichtsdestotrotz stiegen die NÖKAS-Umlage (für die Krankenanstalten) von 935.000 Euro auf 1,01 Mio. Euro und die Sozialhilfeumlage von 523.000 auf 566.000 Euro.

