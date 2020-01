Nach dem erfolgreichen Start im September des Vorjahres mit der Eröffnung von zwei Klassen wird das Konzept der Ausbildung an der neuen Einjährigen Wirtschafts-Fachschule (EWF) mit der Möglichkeit zum Schulabschluss oder der Fortsetzung der Schullaufbahn mit einem Abschluss an der Fachschule für wirtschaftliche Berufe oder der Handelsschule Horn weitergeführt.

„Es war an der Zeit, etwas Neues zu finden, das die Horner Schullandschaft belebt und noch mehr Chancen für Jugendliche im Waldviertel mit sich bringt. Die EWF hat den klaren Vorteil, dass es nach einem Jahr einen Schulabschluss gibt und die SchülerInnen nicht mehr als Schulabbrecher gelten. Sie können sich für eine Lehre entscheiden oder haben die Möglichkeit weitere zwei Jahre die Fachschule (FW Horn) mit der Ausrichtung Gesundheit und Soziales bzw. die Handelsschule mit wirtschaftlicher Ausrichtung zu besuchen und abzuschließen,“ zeigt sich Direktor Peter Hofbauer von dem Konzept überzeugt.

Informationstag am

Freitag, 17. Jänner

Die Meinungen der Schüler in den beiden EWF-Klassen sind sehr positiv: „Gute Ausbildung!“ – „Ich kann mich noch während des Schuljahres entscheiden.“ – „Ich will doch drei Jahre in der Schule bleiben.“ – „Gute Klassengemeinschaft.“ – „Man hat danach mehrere Möglichkeiten.“ Das sind nur einige der vielen positiven Kommentare.

Wer sich genauer über die EWF informieren möchte, kann jederzeit zum Schnuppern kommen oder nützt den Informationsnachmittag am Freitag, 17. Jänner von 13 bis 16.30 Uhr an der HLW Horn.