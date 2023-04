Weitersfeld: Gemeinde hat 110.000 Euro mehr im Säckel

Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2022 war der Hauptpunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung in Weitersfeld. Und Bürgermeister Reinhard Nowak und Finanzgemeinderat Johannes van Dyck zeigten sich mit den darin dargestellten Zahlen zufrieden. „Mit Erträgen von 4,05 und Aufwendungen von 3,94 Mio. Euro verbleiben uns netto mehr als 110.000 Euro für Projekte im laufenden Jahr in der Gemeindekasse“, sagte van Dyck bei der Sitzung.

Die liquiden Mittel haben sich gegenüber 2021 damit auf 2,2 Mio. Euro erhöht. Die Rücklagen von 1,1 Mio. Euro sind vor allem für den Kanalbau gewidmet, der andererseits auch für den Schuldenstand von 3,4 Millionen in dieser Sparte verantwortlich ist. Einstimmig zeigten sich die 19 Gemeinderäte mit der Entwicklung der Gemeindefinanzen zufrieden, skeptisch für die Zukunft allerdings angesichts der Preisentwicklung bei Energie und Dienstleistungen. „In Zeiten wie diesen sollte man sich daher rechtzeitig um den Ausbau der erneuerbaren Energie kümmern, der im Rahmen der Gemeindemilliarde des Bundes auch entsprechend gefördert wird“, meinte Nowak und wies auf die fertigen Pläne zur Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern von Bauhof, Feuerwehrhaus und Musikerheim hin.

Glasfaser-Ausbau: Info-Start im April

Im April will man sich dann ganz besonders der Information für den Ausbau des Glasfasernetzes widmen. Detailliert und gut visualisiert wurden von den 14 beantragten Umwidmungen im Rahmen des örtlichen Raumordnungsprogrammes zwölf – darunter auch die öfters kritisierte Einschränkung des Weitersfelder Rathausplatzes – besprochen und mit einer Stimmenthaltung genehmigt. Ebenso einig war man sich bei der Erweiterung der öffentlichen Beleuchtung im Rahmen des Kanalbaues in Sallapulka, der Verbreiterung von Gehsteigen in Weitersfeld und Bemühungen um die Ausweitung des öffentlichen Busverkehrsnetzes auf die Katastralgemeinde Oberfladnitz.

Den Abschluss bildete die Genehmigung von Unterstützungen für die Zufahrtskosten der „Essen-auf-Rädern-Fahrer“, für ein Musiktheaterprojekt der Mittelschule sowie einer Wirtschaftsförderung zugunsten von vier Lehrlingen.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.