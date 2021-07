Nicht nur die Zahl der Hauptwohnsitzer in der Gemeinde Geras steigt – laut Vizebürgermeisterin Karin Gutmann zählt man aktuell etwa 20 mehr als noch zu Jahresbeginn. Damit einher geht auch die steigende Zahl an Kindern in der Gemeinde. Denn: „Bei den Zuzüglern handelt es sich vor allem um junge Familien, die sich in unseren Katastralgemeinden ansiedeln“, ist Gutmann erfreut.

Provisorische Gruppe könnte „Fixum“ werden. Damit steigt auch der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in der Stadtgemeinde. Daher gibt es im Geraser Kindergarten seit einigen Monaten eine provisorische dritte Gruppe – und die könnte jetzt zur Dauereinrichtung werden. Als sich im vorigen Sommer bei einer Bedarfserhebung gezeigt habe, dass der Bedarf an Kindergartenplätzen steigen wird, sei man sofort in Kontakt mit dem Land Niederösterreich getreten und habe den Wunsch geäußert, eine dritte Gruppe zu installieren, sagt Gutmann.

Und die Fortführung dieser rasch installierten dritten Gruppe auch im kommenden Schuljahr wurde jetzt fixiert. Danach müsse man nach weiteren Bedarfserhebungen die weiteren Schritte klären: „Es kommen aber weitere Kinder nach, die Tendenz ist positiv“, meint die Vizebürgermeisterin.

Bewegungsraum als neue Heimat. Aktuell ist die dritte Gruppe im bisherigen Bestandsgebäude des Kindergartens untergebracht. Da der Bewegungsraum während der Corona-Pandemie ohnehin nicht als solcher benutzt werden durfte, fand die Gruppe hier ihre vorübergehende Heimat. Aufgrund der Nähe und der guten Zusammenarbeit mit der Volksschule könne der Turnsaal der Volksschule jetzt auch vom Kindergarten genutzt werden, um den Kindern weiterhin Bewegung möglich zu machen. Falls die dritte Gruppe eine langfristige Fixlösung werden wird, müsse man sich aber Gedanken hinsichtlich Räumlichkeiten machen.

Zwei neue Jobs geschaffen. Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Durch die zusätzliche Gruppe wurden auch zwei neue Jobs – eine Pädagogin und eine Helferin – in der Stadtgemeinde geschaffen, berichtet Vizebürgermeisterin Gutmann.