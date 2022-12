Bilanz des Fremdenverkehrsverein Horn ist erfreulich

Werbung

Eine durchwegs positive Bilanz über das abgelaufene Vereinsjahr konnte Martin Seidl als Obmann des Fremdenverkehrsvereins (FVV) über das abgelaufene Jahr ziehen: „Der Ostermarkt ist ebenso gelungen wie die Festtage nach der zweijährigen Pandemiepause. Und beim ,Advent im Kunsthaus‘ durften wir gut 4.000 Besucher willkommen heißen.“

Positiv ist auch der Kassenstand, den Kassierin Renate Trimmel vortrug und der genehmigt wurde. Und auch Festwirtin Edith Neubauer zeigte sich zufrieden: „Der Zustrom zu den Festtagen macht Mut für das nächste Jahr.“

Für dieses wurden auch schon die Termine fixiert. Den Auftakt macht der große Faschingsumzug mit dem Thema „Hollywood“ am Faschingsdienstag, 21. Februar, für den die Planungen bereits voll im Gange sind. Darauf folgt der Ostermarkt im Kunsthaus am 18. und 19. März. Die größte Veranstaltung sind zweifellos die Horner Festtage vom 18. (oder 19.) bis 21. Mai, wobei noch zu diskutieren ist, ob sie drei oder vier Tage dauern werden. Keine Diskussion gibt es darüber, dass der Eintritt nach wie vor kostenlos ist. Den Abschluss des Vereinsjahres bildet wieder der „Advent im Kunsthaus“ am ersten Dezember-Wochenende.

Was sich der FVV mit derzeit 85 Mitgliedern für das Jahr 2023 wünscht? Seidl: „Dass sich mehr junge Menschen für den Verein interessieren und mitarbeiten!“

