Hoffen auf neues Leben im Eggenburger Zentrum

In Eggenburg steht ein prominentes Gebäude in bester Lage zum Verkauf. Die Post AG will das Gebäude mit der Adresse „Grätzel 3“ , in dem bis 2020 das Eggenburger Postamt untergebracht war, verkaufen.

Das Wohn- und Geschäftsgebäude hat eine Gesamtnutzfläche von 854 m² und steht auf einem knapp 400 m² großen Grundstück. Es wurde in den 1930er-Jahren errichtet und verfügt über vier Geschoße. Im Erdgeschoß befindet sich ein Geschäftslokal, in dem früher das Postamt untergebracht war. Im ersten Obergeschoß sind weitere Büro- und Geschäftsflächen untergebracht. Im zweiten Obergeschoß gibt es zwei große Wohnungen. Außerdem gibt es ein Kellergeschoß, von dem man über eine Außentreppe auch in einen etwa 48 m² großen Hof gelangt.

Gilli: „Kauf für Stadt Eggenburg keine Option“

129 m² sind aktuell vermietet. Dieses Mietverhältnis ist laut Post AG bei einem Kauf zu übernehmen. Der Ausrufungspreis beträgt übrigens bescheidene 335.000 Euro. Dabei wird es aus Sicht von Bürgermeister Georg Gilli aber nicht bleiben. Daher sei es auch für die Sanierungsgemeinde Eggenburg keine Option, das Haus selbst zu kaufen.

Er hofft aber, dass sich ein Käufer für die Liegenschaft findet, der hier neues Leben ins Eggenburger Stadtzentrum bringen will. „Wenn das Gebäude in gute Hände kommt, dann kann hier etwas Positives für Eggenburg entstehen“, ist er überzeugt.