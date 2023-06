Kasermandl und Stanitzel

Im Zuge der Eröffnung der „Land & Forst“ in Wieselburg fand die Verleihung vom „Kasermandl“ bzw. dem „Goldenen Stanitzel“ statt. Auch der Bezirk Horn kann sich über einige Preisträger freuen.

Zum ersten Mal dabei und gleich ausgezeichnet wurde Familie Strobl aus Wartberg. Das „Schafgupferl“ wurde mit einem dritten Preis, die „Käsekugerl in Öl“ sogar mit einem ersten Preis bewertet. „Das ist ein besonders schöner Erfolg für uns, da wir die Käserei erst im Vorjahr begonnen haben. Weil wir für unsere Produkte viel Lob erhielten, haben wir uns entschlossen, mitzumachen“, erklärt Beate Strobl. DIe Käseprodukte der Familie Strobl sind beim Eggenburger Brunnenmarkt sowie im Bauernladen in Hollabrunn erhältlich.

Auch für Simon und Marion Schiller aus Theras lief es gut bei der Prämierung. „Marion's Topfendessert mit Liebe gemacht“ und „Marion's Landtopfen mit Liebe gemacht“ erreichten in den jeweiligen Kategorien den zweiten Platz. Silber gab es für das „Vanilleeis“ und das „Joghurteis Kirsche“, mit einer Goldmedaille wurde das „Pistazieneis“ bewertet. Familie Schiller hat bereits 2019 erfolgreich beim Kasermandl teilgenommen und in diesem Jahr mit der Speiseeisproduktion begonnen. „Uns war vor allem wichtig, ein professionelles Feedback zu erhalten. Dass unsere drei eingereichten Sorten gleich prämiert werden, damit hatten wir nicht gerechnet“, erzählt Marion Schiller. Das gesamte Sortiment der Familie Schiller ist neben dem Hofladen in Theras auch in Horn, Drosendorf, Pulkau, Dingendorf und im Bauernladen in Retz erhältlich.

Stolz präsentieren Simon und Marion Schiller mit den Kindern Franziska, Georg, Klemens und Michael Schiller ihre Auszeichnungen. Foto: privat

Seit 2020 wird in der Erlebniswelt Gallien bei Pernegg das Eis selbst hergestellt. „Wir setzen auf echte Zutaten, so kommen nur echte Früchte in unser Eis und auch in unser Nusseis kommen nur 100% Nüsse. Bio-Milch kommt aus der Gemeinde“, erklärt Manuela Toifl stolz.und freut sich schon auf den Herbst, wenn die Zwetschken geerntet werden und der Walnussbaum in Omas Garten Früchte trägt. Beim goldenen Stanitzel hat Gallien zum zweiten Mal mitgemacht. Für „Erdbeere-Rhabarber“ und „Erdnuss-Nougat“ gab es in diesem Jahr jeweils eine Bronzemedaille. Der Rhabarber kommt aus dem Garten der Tante, „die uns schon im Kindergarten immer Rhabarberkompott gemacht hat“. Und auch an einer „Männersorte“ wird getüftelt, nämlich an einem „Biereis“.