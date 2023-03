E-Car-Sharing: Horn nimmt zweiten Anlauf

Zumindest ein E-Auto mehr soll es nach dem Wunsch der Stadtgemeinde Horn und des Umweltforums demnächst in Horn geben. Gemeinsam nimmt man erneut einen Anlauf, in der Stadt Horn ein E-Car-Sharing-Modell zu etablieren. Schon vor einigen Jahren war ein angedachtes Projekt an der zu geringen Teilnehmerzahl gescheitert.

Damit es diesmal klappt, rühren Umwelt-Stadträtin Isabel Mang und Gemeinderat Andreas Holzbrecher, Leiter der Arbeitsgruppe Mobilität im Umweltforum, schon im Vorfeld ordentlich die Werbetrommel. Aufgegriffen habe man das Thema, weil sich in der bisherigen Arbeit des Umweltforums herausgestellt habe, dass ein solches Projekt in Horn gewollt werde. Daher habe man Renate Brandner-Weiß, die ähnliche Projekte bereits umgesetzt hat und selbst E-Carsharing-Projekte betreibt, als Expertin für die Vorplanung ins Boot geholt. Jetzt sollen die notwendigen Teilnehmer an Land gezogen werden, hoffen Mang und Holzbrecher auf viel Interesse.

Bis Sommer: Suche nach Teilnehmern läuft

Laut Mang eignet sich das E-Car-Sharing auch ideal für Führerscheinneulinge, die sich noch nicht ein eigenes Auto kaufen wollen. Auch die Stadtgemeinde selbst will sich für Mitarbeiter und Gemeinderäte als Nutzer beteiligen. Der Standardtarif soll sich aus einer Grundgebühr und kilometer- bzw. zeitabhängigen Gebühren zusammensetzen. Die Mitgliedschaft soll fahrerbezogen sein, bei mehreren Nutzern aus einem Haushalt soll es auch Familientarife geben. Auch ein „Wenig-Fahrer-Tarif“ mit geringer monatlicher Grundgebühr und höheren Kilometer- und Zeitgebühren soll kommen. Wie hoch die Gebühren dann tatsächlich ausfallen, hängt laut Mang und Holzbrecher von der Teilnehmerzahl ab. Bis Sommer soll fix sein, ob das Projekt starten kann oder nicht.

Bei der Suche nach einem Betreiber haben die Verantwortlichen schon Gespräche mit drei Interessenten geführt. Relativ klar ist auch schon die Vorstellung, welches Auto zum Einsatz kommen soll. Laut Holzbrecher wird an einen gebrauchten Mittel-Pkw mit fünf Sitzplätzen inklusive Jahresvignette und Schnellladefunktion gedacht, der eine Mindestreichweite von 200 Kilometern – auch im Winter – haben soll, um die Strecke Horn-Wien und zurück ohne Ladestopp bewältigen zu können. Derzeit denkt man auch eine Kooperation mit Horner Autohäusern an.

Buchen soll man das Auto über ein Online-System können, die maximale Nutzungsdauer sollen drei Tage sein. Als möglicher Standort für das E-Auto ist derzeit die Sporthalle im Gespräch. Dort soll auch mit Unterstützung der Stadtgemeinde eine Ladestation errichtet werden.

Info-Veranstaltung: Auch E-Auto wird vor Ort sein

Bei einer Infoveranstaltung am 17. März in der Höbarth-Halle im Museum Horn soll das Projekt der Bevölkerung vorgestellt werden. Dabei will man so viele Interessierte wie möglich von den Vorteilen des Projektes überzeugen und sie zur Anmeldung motivieren. Dabei wird auch ein User, der seit längerem E-Car-Sharing nutzt, über seine Erfahrungen sprechen. Es wird auch ein E-Auto vor Ort sein. Probefahrten sind zwar nicht möglich, man will den Interessierten aber zeigen, wie man das Auto öffnet, schließt oder lädt. Auch das Buchungssystem wird vorgestellt.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.