Eggenburg: Hexe Fini und die Reise zu Gefühlen

„Hexe Fini und ihre Gefühle – Wenn einer eine Reise tut“, so heißt das neueste Buch von Anna Hainböck. Die Kinderbuchautorin setzt sich in ihrem zweiten Buch mit Gefühlen auseinander.

„Für Kinder ist es oft schwierig, Gefühle zu benennen“, schildert die Eggenburgerin. „Mit der Hexe Fini machen die Kinder eine gemeinsame Reise, auf der sie neue Menschen und Gefühle kennenlernen.“ Von ihren ersten Ideen bis die Geschichte beim Korrekturlesen war, arbeitete Hainböck einen Monat daran. Über Instagram wurde sie auf die Künstlerin Silke Ruß aufmerksam.

„Ich war sofort von ihren Kunstwerken, die sie in Social Media zeigt, begeistert und habe sie einfach angeschrieben, ob sie Lust dazu hätte die Geschichte zu illustrieren“, erzählt die Kinderbuchautorin. Silke Ruß schwebte schon immer der Traum vor, ein Kinderbuch zu illustrieren. Die Freude über die Anfrage sei daher groß gewesen. „Mein Schwerpunkt bisher waren Figuren, also Charaktere zu zeichnen“, erklärt die Künstlerin. „Für die Bilder in der Geschichte waren aber auch Hintergründe notwendig und wichtig. Das war neu für mich. Am Beginn habe ich mich etwas in die Details verlaufen, aber mit der Zeit bin ich auch da hineingewachsen.“

Hainböck gab einen kleinen Rahmen vor, wie sie sich die Zeichnungen und Charaktere vorstellte und ließ Ruß dann freie Hand. Gemeinsam ließen sie die Hexe Fini zum Leben erwecken und verzaubern nun mit der Geschichte und den süßen Illustrationen die Kinderherzen. Das Buch kann in jeder Buchhandlung sowie online bestellt werden.

