Eggenburg: Kultur vermittelt

Im Festspielhaus St. Pölten fand das 6. Internationale Symposium Kulturvermittlung statt, das Motto lautete: „Co-Creation in der Kulturvermittlung“.

Im Rahmen der Veranstaltung präsentierte sich das Krahuletz-Museum gemeinsam mit dem Stadtmuseum Korneuburg mit einem Workshop: Im Oktober 2022 haben Schüler der Klasse 4a der NMS Eggenburg gemeinsam mit Mitarbeitern des Krahuletz-Museums neue Inhalte für die WebApp „MuseumsMenschen“ kreiert – es wurde getextet, gefilmt, geschnitten und musiziert (die NÖN berichtete).

Die WebApp „MuseumsMenschen“ entstand im Rahmen des gleichnamigen FTI-Projektes der Universität für Weiterbildung Krems (UWK) – Projektleiterin Anja Grebe war ebenfalls in St. Pölten anwesend und zeigte sich von den Vermittlungs-Projekten der beiden Niederösterreichischen Museen beeindruckt.

Außerdem war man in den letzten Wochen im Krahuletz-Museum auch sonst emsig am Werken. Die Winterpause wird für dringend notwendige Instandhaltungsarbeiten genutzt um etwa die in die Jahre gekommenen Museumsbüros von alten Wasserschäden zu befreien und neu zu renovieren, damit zum heurigen Saisonbeginn wieder alles in neuem Glanz erstrahlt.

