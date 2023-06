Ein Sommer wie damals im Strandbad Drosendorf

2022 hat Elisabeth Ruckser das traditionelle Strandbad gepachtet. Ihr Motto „Ein Sommer wie damals“ setzt sie auch in diesem Jahr um und lud zu einer Pressereise nach Drosendorf, um für die Sommerfrische zu werben. Unterstützung erhielt sie dabei von Veranstaltern und Gemeinde, die für Gespräche und Informationen zur Verfügung standen.

Elisabeth Ruckser hat für das Strandbad ein abwechslungsreiches Sommerprogramm zusammengestellt. So wird zwischen 17. Juli und 21. August eine kulinarischen Montag geben, an dem Gastköche jeweils ab 19 Uhr für Gaumenfreuden sorgen. Darunter Slow-Food Waldviertel-Präsident Helmut Hundlinger, Sebastian Müller, der kreative Motor von Schloss Drosendorf oder Event-Koch Tonito Soravia. „Weil viele Gastronomen der Gegend da ihren wohlverdienten Ruhetag einlegen und wir trotzdem hungrig sind“, erklärt Ruckser.

Mittwochs bleiben die Strandbad-Türen länger geöffnet. Rund um den Pavillon im neu gestalteten Thayabar-Bereich wird es ab 19 Uhr groovig, es gibt handverlesene Drinks, Popcorn und Co. Vorführungen des Open-Air-Sommerkinos gehen am 4. und 5. August sowie am 11. und 12. August über die Bühne. An diesen Abenden ist auch die Strandbadküche in Betrieb. „Wir setzen in allen Bereichen auf umweltfreundliche, kreislauffähige und energieeffiziente Produkte. Erstmals wird es heuer auch einen „Green Event“ geben“, betont die Journalistin und Gastronomin Elisabeth Ruckser. Informationen zu allen Veranstaltungen wird es regelmäßig auch unter www.thaya-strand-bad.at geben.

Bürgermeister Robert Feldmann drückte seine Freude darüber aus, dass es in Drosendorf eine große Dichte an Vereinen gibt. Er selbst kenne Drosendorf bereits seit 1975. Damals hatte er regelmäßig seine Ferien hier verbracht. „Was sich am Strandbad sit damals geändert hat sind die Pächter. Vom Flair der Sommerfrische bin ich nach wie vor infiziert, wie jeder, der hierher kommt“, stellte Feldmann fest.

Willi Erasmus stellte die Möglichkeiten der Radwege Thayarunde und desTheo-Radverleihs vor, bei dem an 18 Stationen 140 Räder zur Verfügung stehen. Er verwies auch auf eine „50-Kilometer-Runde ohne Straßenverkehr“.

Mit von der Sommerfrische-Partie waren auch Claudia und Robert Döberl, die den früheren Campingplatz von Drosendorf (dieser wurde beim Hochwasser 2006 vollkommen zerstört) wieder revitalisieren. Bei einem Rundgang durch das 12.000 m²-Gelände wurde ein Einblick in den Baufortschritt gewährt. Besuche im „Zweitwohnsitz“, von Thomas Eccli in Unterthürnau und ein kulinarischer Vorgeschmack, zubereitet von den „Wirtstöchtern“ Sylvia Petz und Heidi Strobl rundeten die Präsentation der „Sommerfrische wie damals“ im Strandbad ab.