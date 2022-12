Horner Geschichte aufgearbeitet

Karl Steinhauser hat wieder seinen reichen Schatz an alten Ansichtskarten durchforstet und interessante Bilder aus Horn (etwa die „Turmhofgasse“ 1938 oder das „Luft- und Sonnenbad“ 1934, heute Stadtsee), Mödring und Breiteneich gefunden und einen Kalender gestaltet, den er im Campus Horn präsentierte.

Dort hießen Günther und Kathrin Hofer von „Frau Hofer in der Bücherstube“ auch Walter Schmidt willkommen. Vor einer Hundertschaft von Gästen erzählte er von der Entstehung seines Buch-Erstlings „Nachtzug nach Eger“ unter der Moderation von Ulla Ebner. Natürlich durften auch Leseproben über die Geschichte des Zugunglücks von 1875 in Schwarzenau mit zehn Toten nicht fehlen. Aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtete er die Katastrophe, die ein Bahnwärter durch den Abbau einer Schiene ausgelöst hatte, der die Tat erst 40 Jahre später am Totenbett gestand.

