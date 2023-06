„Stolz auf Festival!“

Die „Allegro Vivo-Familie“ hieß Geschäftsführer Nikolaus Straka im Kunsthaus Horn bei der Präsentation des diesjährigen Programms willkommen und freute sich nicht nur, viele Gäste zu sehen, sondern diesen auch die gedruckte Version präsentieren zu können. „Die Firma Berger hat gestern die ersten Exemplare geliefert!“

Das musikalische Rahmenprogramm gestaltete das „Duo Aliada“ mit Bogdan Laketic (Akkordeon) und Michal Knot (Saxophon) meisterlich unter anderem mit (von ihnen bearbeiteten) Werken von Johannes Brahms und Edvard Grieg. Und da knüpfte Straka an: „Im Vorjahr stand das Saxophon im Mittelpunkt, heuer wird es das Akkordeon sein.“ Denn beim Eröffnungskonzert (am Freitag, 4. August in Gmünd, Samstag/Sonntag, 5./6. August im Stift Altenburg) ist die Uraufführung von „Change over time“ von Johannes Berauer zu hören, einem Auftragswerk von Allegro Vivo, ein Konzert für Violine, Akkordeon und Streichorchester. Neben dem großartigen Konzertprogramm, das sich über sechs Wochen bis zum Finale am Sonntag, 17. September, in Altenburg erstreckt, ist auch die Sommerakademie mit rund 450 Musikern aus aller Welt hervorzuheben.

Der Künstlerische Leiter Vahid Khadem-Missagh erinnerte an die Anfangszeit, als sein Vater Bijan in Schloss Breiteneich das erste Konzert auf die Bühne brachte und er schon als kleines Kind bei den Festivals dabei war. „Die Welt ist im Umbruch, es gibt viele Verwandlungen, weshalb wir bewusst für die heurige Saison das Motto ,Metamorphosen' gewählt haben“, erklärte er. „Es gibt viele ,Baustellen', aber der Zauber der Musik wirkt noch immer und mehr denn je auf das Publikum.“

Khadem-Missagh spannte den Bogen von der Eröffnung - unter anderem mit dem letzten Brahms-Werk, einer Symphonie für 23 Streicher - mit der Academia Allegro Vivo und ihm selbst als Violon-Solisten über „Ganz Horn erklingt“ mit dem Galakonzert im Hof des Kunsthauses bis zum Abschluss in Altenburg mit Bach, Mozart und Bruckner. 50 Konzerte wird es in 25 Spielorten geben, etwa in Harmannsdorf, Greillenstein, Horn mit „Open space“ in der Pfarrgasse und am Stadtsee, Raabs, Waidhofen und vielen mehr.