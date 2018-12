Ein wichtiger Schritt in die Zukunft des Horner Museums wurde im Rahmen eines Workshops, der von Museumsdirektor Anton Mück und Martin Bauer, wissenschaftlicher Leiter des Horner Museums, in der Kulturparkhalle organisiert wurde, präsentiert. Dabei wurde die „Entwicklung des Ausstellungskonzepts und des Kompetenzzentrums historische Landtechnik“ vorgestellt.

Bäuerliche Arbeitswelt und ihr rasanter Wandel

In diesem Kompetenzzentrum soll die bäuerliche Arbeitswelt der Vergangenheit wieder zum Leben erweckt werden. Neben Personen, die ihr Arbeitsleben der Landwirtschaft widmen, haben auch die Mitarbeiter der Bildungswerkstatt Mold, die mit den landwirtschaftstechnischen Entwicklungen der Gegenwart vertraut sind, maßgeblich mitgearbeitet, meinte Bauer.

Im Workshop wurden zunächst die Überlegungen zur Gruppierung der Objekte und Themen präsentiert. Die bäuerliche Arbeitswelt und ihr rasanter Wandel seit dem 19. Jahrhundert sollen in vier Zeitstufen (oder Generationen) erlebbar werden. Daneben werden mehrere Produktionszweige – etwa der Erdäpfelanbau – im Zusammenhang präsentiert.

Anschließend wurde angeregt über attraktive Möglichkeiten zur Vermittlung des Themas Landtechnik durch interaktive und audiovisuelle Medien, speziell für Kinder und Jugendliche, aber auch erwachsene Besucher und Fachleute, diskutiert. Weitere wichtige Themen waren die Möglichkeiten zur barrierefreien Gestaltung der Ausstellung und die große Bedeutung von Veranstaltungen im Museum, die ganz verschiedene Menschen ansprechen und ins Museum locken sollen.

Auch Kulturparkhalle wird neu gestaltet

„Die ersten Schritte mit der Erweiterung der Scheune an der Rückseite des Museums sind bereits getätigt“, informierte Mück. In den kommenden vier Jahren werden 560.000 Euro in das Kompetenzzentrum historischer Landtechnik investiert. Die Finanzierung wir zur Hälfte vom Land NÖ und der Stadtgemeinde getragen, sagte Bürgermeister Jürgen Maier. Mit diesem neuen Angebot werde das Museum verstärkt mit Leben erfüllt, die Menschen sollen sich hier wiederfinden“.

Franz Pötscher präsentierte das Ausstellungskonzept des Kompetenzzentrums. Auf zwei Ebenen werden die renovierten Objekte zu besichtigen sein. Interaktive Ausstellungsgestaltung, Interviews mit Zeitzeugen, die Neugestaltung der Kulturparkhalle und Rahmenprogramme mit Events sollen das Angebot zusätzlich beleben. Ulrike Vitovec, Leiterin Museumsmanagement NÖ, meinte, dass Kompetenzzentren Flaggschiffe für bestimmte Themen seien. Horn gehöre nun zu jenen Orten, die mit der Landtechnik über ein solches Kompetenzzentrum verfügen.