Weitersfelder Männer haben heuer viel vor

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Am ersten Gesprächsabend der Katholischen Männerbewegung (KMB) Weitersfeld freute sich Obmann Franz Eidher über den Besuch einer Reihe von Interessenten. Dabei gab Diözesanobmann Karl Toifl den Teilnehmern einen Überblick über die Aktivitäten der KMB der Diözese St. Pölten im laufenden Jahr.

Erstes Highlight des Jahres 2023 war die Frühjahrskonferenz in der vergangenen Woche in St. Pölten mit der bekannten Referentin und Buchautorin Ingrid Brodnik und dem Thema „Haltung zeigen und Fakten vermitteln“. Im Februar folgen die Impulstage mit Agrarökonom Josef Plank im Stift Zwettl, im März der Männereinkehrtag in der Wallfahrtskirche Maria im Gebirge und am 22. Mai die traditionelle Jägerstätter-Wallfahrt.

Ab ins Kanu und in das Stift Schlägl

Dass die Mitglieder der KMB keine Stubenhocker sind, beweist die jährliche Kanufahrt auf der Thaya im Juni. Den Abschluss des ersten Halbjahres bildet die Sommerakademie Mitte Juli in Horn, gefolgt von der KMB-Reise ins Mühlviertel mit Schwerpunkt Stift Schlägl.

Bei dieser Gesprächsrunde berichtete Alexander Brand-Hochrainer von seiner Reise nach St. Radegund, dem ehemaligen Wohnort des Widerstandskämpfers Franz Jägerstätter, der im Zweiten Weltkrieg für seine Überzeugung hingerichtet wurde.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.