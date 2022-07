Die Horner Schulen räumten kräftig ab

„100 Jahre Niederösterreich“ ist auch in der Schule ein Grund zum Feiern. Die Bildungsdirektion Niederösterreich hat dazu einen Kreativ- und Kulinarikwettbewerb in zahlreichen Kategorien ausgeschrieben. In den letzten Tagen des Schuljahres wurden die Regionalpreise im Palmenhaus Gmünd verliehen, die Verleihung der Landespreise fand in St. Pölten statt.

Die Polytechnische Schule Horn hat beim Kulinarikwettbewerb den 1. Landespreis geholt. Ausgewählte niederösterreichische Rezepte haben die Jurymitglieder offenbar beeindruckt. Der Fachbereich Tourismus, Umwelt und Nachhaltigkeit mit Fachbereichsleiter Bernhard Schwed hat alte Rezepte der Großeltern und Urgroßeltern neu interpretiert.

Ebenfalls einen ersten Landespreis erreichte die Volksschule Langau. Mit „100 Jahre Niederösterreich – Ein Lied entsteht und begeistert uns“ lag die Volksschule in ihrer Kategorie ganz vorne mit einem selbst komponierten und getexteten Lied von Klassenlehrerin Waltraud Schmid.

Je ein zweiter Landespreis ging an die Volksschule Röhrenbach und die Volksschule Brunn für das Projekt „Niederösterreichische Küche im Wandel der Zeit“, einen dritten Preis gab es noch für Vanessa Smejkal von der Allgemeinen Sonderschule Horn im Kunstwettbewerb.

