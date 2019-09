Bereits mit dem achten Stück steht die Theatergruppe Maigen auf den berühmten Brettern, die die Welt bedeuten. Maria Kemeter führt bei dem Werk, das wie jedes Jahr aus ihrer Feder stammt, Regie. Und eines vorweg: Die Lachmuskeln werden strapaziert!

Im Stück plant Sepp Fleischschlögl mit Ehefrau Mitzi nach über 25 Jahren erstmals wieder einen Urlaub zu zweit. Es soll ans Meer gehen, aber nach einem Gespräch mit Großvater Heinrich wird es ein Urlaub in Tirol, im Winter, mit dem Großvater inklusive. Komplikationen und Verwirrungen sind vorprogrammiert.

Seinen ersten Einsatz hat Reinhard Glaser, der gleich eine Hauptrolle übernahm und den Sepp Fleischschlögl sehr authentisch verkörpert. Überzeugen konnten die Routiniers wie Renate Klampfer, Brigitte Pithan oder Veronika Schichta. Die Autorin bringt gern unterhaltsamen Lokalbezug ins Stück, wie etwa die Rolle des Jägers und „Leichentransporters“ Rudi Birkhan, in der sich der Maigener Rudi Pithan mehr oder weniger selber als Jäger am Hochstand spielt. Das in Kemeters Stücken viel gegessen wird, gehört dazu und trägt schon zur Unterhaltung bei.

Weitere Vorstellungen: 6. & 7. September, 19.30 Uhr; 8. September, 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Reservierungen: Maria Kemeter unter 0680/5568463 (keine Mobilboxnachrichten). Die Spenden der Sonntagsveranstaltung gehen an Verena Schmid zur Unterstützung für Therapien und einen neuen Rollstuhl.