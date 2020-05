„Fast wie in der Schule“, scherzte ein Kiebitz im Nachhinein, „vorne spricht einer, alle anderen schweigen.“ Mit gebührendem Abstand zueinander und zum Podium mit Bürgermeister Jürgen Maier, dem neuen Vize Gerhard Lentschig, Stadtamtsdirektor Matthias Pithan und dem jeweiligen Referenten ging die Sitzung über die Bühne.

Mehr als 1.000 Zugriffe auf Facebook

Übertragen wurde auf facebook und youtube, dort kann man über die Internetseite der Gemeinde (www.horn.gv.at) die Veranstaltung noch „nachsehen“. Am Montag wurden übrigens rund hundert Zugriffe auf youtube verzeichnet, tausend via facebook, wobei man das allerdings relativieren muss, da auch nur ein kurzer „Besuch“ gezählt wird oder wenn jemand drei-, viermal ein- bzw. wieder aussteigt.

„So viele Besucher hatten wir noch nie“, lächelte Maier, „ich hoffe, dass die Bevölkerung gesehen hat, wie hier gearbeitet wird, wenn auch die Sitzung nicht spektakulär war, weil ja das meiste in den Ausschüssen passiert. Aber vielleicht kommt künftig doch der eine oder andere ins Rathaus.“

Zunächst informierte Maier („Ich habe die Notkompetenz des Bürgermeisters in Anspruch genommen.“) den Gemeinderat über alle Entscheidungen, die er in der Zeit seit dem 15. März getroffen hat und betonte, dass alle diese Entscheidungen stets in Absprache mit allen Fraktions-Obleuten getroffen worden sind. Das betraf unter anderem die (gedeckten) Mehrkosten beim „Hörnchennest“, die Aussetzung des Pachtzinses in der Sporthalle, im Vereins- und im Kunsthaus oder bereits im Voraus in den Ausschüssen besprochene Bestellungen und Entsendungen (Sparkasse-Stiftungsrat, Tourismusverband Kamptal-Manhartsberg). Alle Entscheidungen seien transparent und nachvollziehbar, erklärte Maier.

Neue Hygiene-Vorkehrungen im Rathaus

Ebenso betreffe das die Zwei-Gruppen-Regelung im Rathaus und im Bauhof, damit beide immer wöchentlich abwechselnd in Dienst gestellt werden konnten. Diese läuft mit 18 Mai aus.

Im Rathaus werden nun entsprechende Hygiene-Vorkehrungen getroffen wie etwa das Aufstellen von Plexiglasscheiben oder ein Spender mit Desinfektionsmittel beim Eingang. „Ich bitte die Horner, sämtliche Schutzmaßnahmen beim Betreten des Rathauses zu beachten“, sagte der Bürgermeister und wies auch auf das Abstandhalten und die Maskenpflicht hin: „Es ist mir besonders wichtig, dass die Ausbreitung des Virus weiterhin verhindert wird.“

Alle neun öffentlichen Tagespunkte gingen ohne Wortmeldung, ohne Diskussion und mit einstimmigen Beschlüssen über die Bühne. Mehr dazu in der nächsten Kaufzeitung der Horner NÖN.