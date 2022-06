Musikmittelschule Eggenburg: Ein Huhn mit Botschaft als Musical-Star

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

Man nehme: Einen Kinderbuchklassiker von Felix Mitterer, peppige Ohrwürmer von Franz Binder und mixe alles mit den begabten Jungschauspielern der Neuen Musikmittelschule Eggenburg, und fertig ist „Superhenne Hanna – Das Musical“!

Zwei Jahre musste die Premiere pandemiebedingt immer wieder aufgeschoben werden, am 2. Juni war es endlich so weit. Im Lindenhofsaal begrüßte Direktorin Judith Grafinger an diesem heißen Mittwoch Eltern, Freunde, Fans und zahlreiche Ehrengäste.

Bezirkshauptmann Johannes Kranner war ebenso gekommen wie Bürgermeister Georg Gilli und die Volksschuldirektorinnen Sigrid Braunsteiner und Gabriele Winkelhofer, um zu erleben, wie Superhenne Hanna für den Umwelt- und Klimaschutz ihr Federkleid schüttelt.

Auch Autor Felix Mitterer war per E-Mail dabei

Autor Felix Mitterer war leider verhindert, schickte aber per Email ein herzliches Toitoitoi: „Regisseur Josef Newerkla wird mir eine Aufnahme zusenden, ich bin schon sehr gespannt!“ So viel darf man dem Tiroler Schriftsteller verraten, „Superhenne Hanna – Das Musical“ ist eine Wucht.

Nina Cerny als Hanna hatte ihre Hofhühner grandios unter Kontrolle, Lene Kristensen war ein umwerfender Hahn Alex, und einen charmanteren Fuchs als David Buchinger muss man ganz sicher suchen.

Mit dem richtigen Timing für Pointen und einer tollen Bühnenpräsenz sorgten auch Sophie Schleinzer als geldgieriger Bauer Klotzinger und Nora Hermann als Theresa für zahlreiche hinreißende Bühnenmomente. Besonders berührend: Die Käfighühner, die das eintönige, triste Dasein der Massentierhaltung sprachlich beängstigend gut darstellten. Fazit: eine gelungene Premiere mit einer in unserer Zeit so wichtigen Botschaft. Der stürmische Beifall beendete einen denkwürdigen Abend.

