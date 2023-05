Horn: Perspektiven für Schüler aufgezeigt

Zum ersten Mal wurde für die Abschlussklassen des BBSZ (Berufsbildungszentrum) Horn eine „Perspektivenmesse“ organisiert, bei der 16 verschiedene Bildungseinrichtungen und Berufe vorgestellt wurden.

„Uns war es wichtig, den zukünftigen Absolventinnen und Absolventen zu zeigen, welche Berufsmöglichkeiten es in unserer Umgebung gibt“, meinte Daniela Postl, die Bildungsberaterin der Handelsakademie und Handelsschule Horn. „Die Vielfalt und das interessante Angebot, sowohl an Jobs als auch an Ausbildungsmöglichkeiten in unserer Region, hat nicht nur unsere Schüler begeistert, sondern auch für die Vortragenden war es eine tolle Möglichkeit, ihre Berufe vorzustellen“, führte Agnes Wagner, Bildungsberaterin der Höheren Lehranstalt und der Fachschule für wirtschaftliche Berufe, aus.

So waren neben Einrichtungen wie dem Bundesheer, der Bezirkshauptmannschaft, der Polizei, der Gesundheits- und Krankenpflegeschule oder dem Haus der Barmherzigkeit, auch Firmen, Banken und Steuerberatungskanzleien für einen Vormittag am BBSZ Horn.

Direktor Peter Hofbauer freute sich, dass durch die Top-Ausbildung im BBSZ Horn „seine“ Schüler begehrte Arbeitskräfte sind, was auch die hochkarätigen Gäste bekräftigten.

Für nächstes Jahr ist aufgrund der positiven Resonanz erneut ein Perspektiventag am BBSZ Horn geplant.

