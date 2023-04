Horner Museum hat erste „Mikro-Ausstellung“

Andreas Litschauer aus Großglobnitz ist im Besitz von an die 400 Realitäten. Hinter allem und jedem Exponat steht eine Geschichte. An der Riesensammlung alter Flipperautomaten, technischen Geräten und Besonderheiten aus dem Star Wars- und Star Trek-Universum kann sich Litschauer täglich erfreuen.

Foto: Eduard Reininger

Leidenschaft wurde schon in Jugend geweckt

Ein Teil seiner umfangreichen Sammlung ist jetzt im Foyer des Museums Horn zu besichtigen. Museumsleiter Anton Mück eröffnete die erste „Mikro-Ausstellung“ im Horner Museum.

Andreas Litschauer ist hauptberuflich Versicherungsmehrfach-Agent und im Nebenberuf Besitzer und Geschäftsführer der „38er Playbar“ in Großglobnitz im Bezirk Zwettl. „Begonnen hat die Sammelleidenschaft in kleinem Umfang. Schon in der Jugendzeit habe ich alles, was mit Star Trek, Star Wars sowie PC und Konsolen zu tun hat, gesammelt“, erzählte Litschauer.

Im Laufe der Jahre habe er auch begonnen, Videospiele und Konsolen zu sammeln, bis daraus auch eine Flipper- und Videospielautomaten-Sammlung entstanden ist, ergänzte der Sammler.

Die kleine, aber feine Ausstellung ist bis Ende April im Foyer des Museum Horn zu besichtigen. Künftig soll in dieser Vitrine im Eingangsbereich auch jungen Sammlern die Möglichkeit gegeben werden, ihre Ausstellungen der Öffentlichkeit zu präsentieren, erklärte Mück.

