Tolle Töne in toller Tracht

Blasmusik unter Paul Trogers Fresken in der Stiftsbibliothek? Passt das zusammen? Es passte wunderbar, waren sich alle in dem fast bis auf den letzten Platz besetzten Konzertsaal einig, in dem sonst klassische Töne von Allegro Vivo zu hören sind. Gleich vorweg: Die Musikkapelle Altenburg spielte sehr präzise, sehr harmonisch und differenziert unter der Leitung von (Stifts)Kapellmeister Martin Wadsack, der äußerst engagiert die rund zwei Dutzend Musiker durch den Abend geleitete. Auch beim Jugendblasorchester, das Isabella Stocklasser mit viel Können und Umsicht dirigierte, gab es begeisterten Applaus des Publikums, das sich bei der Musikkapelle erst nach zwei Zugaben zufrieden gab.

„Aus Spaß wurde Ernst“, erinnerte Abt Thomas Renner - als Moderator im ungewohnten „Outfit“ - an eine Idee aus dem Herbst 2018, die im Frühjahr 2019 in die Tat umgesetzt wurde. „Damals bestand die Kapelle fast nur aus dem Vorstand, heute zählen wir fast zwei Dutzend Musiker“, meinte Obmann Jürgen Stocklasser bei der Begrüßung unter anderem von Landtagsabgeordneten Franz Linsbauer, BH-Stellvertreter Matthias Krall, Bürgermeister Markus Reichenvater und weitere Gemeindemandataresowie Harald Schuh von der Bezirksarbeitsgemeinschaft (BAG) Horn/Waidhofen, der auch Ehrungen vornahm (siehe Personalia-Seite).

„Ihr seid sehr, sehr fesch in eurer neuen Uniform“, gratulierte Linsbauer, „und ich freue mich narrisch, dass ihr auch bei der BAG seid. Blasmusik belebt das Kulturleben eines Ortes, ihr seid die musikalische Visitenkarte von Altenburg.“ Mit der neuen Tracht in den Farben Altenburgs und des Stiftes, vom Hut bis zum Schuh rein österreichische Produkte, ist ein einheitliches Erscheinungsbild gewährleistet, das die Gemeinschaft verbindet. Und, wie Abt Thomas schmunzelnd anmerkte: „Wir sind schöner geworden!“ Für die Finanzierung der schmucken, modernen Uniform sorgten die Gemeinde, das Stift, Firmen und Private.

Eine beachtliche Talentprobe legte das Jugendorchester, verstärkt mit bewährten Kräften, unter anderem mit „Pirates of Rock“, „Rucki-Zucki“ oder mit „Portugal“, einer Reise durch die Register, ab. Die Musikkapelle wusste unter anderem mit Wadsack-Kompositionen, darunter „Intrada und Choral“, das erste Stück beim ersten öffentlichen Auftritt, oder „Piscator hominum“, komponiert zum 50er von Abt Thomas, der auch Gründungsmitglied ist, sowie Fritz Neuböcks „Checkpoint“, das deutlich die positive Entwicklung der Kapelle aufzeigte, oder den „Disney Film Favourits“.

Nach Auszeichnung der Kapelle durch Regina Schreiner für Jürgen Stocklasser und Martin Wadsack (Abt Thomas: „Ohne die zwei gäbe es diesen Erfolg nicht, sie formen, fordern und fördern uns mit viel Herzblut!“) warb der Abt zum Schluss um neue Musiker: „Es ist nie zu spät, seine Liebe zur Blasmusik zu entdecken. Wer also auf der Suche nach einer Liebschaft ist ...“