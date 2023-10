Langau: Eine unglaubliche Film-Nacht

Lang anhaltender Beifall prasselte auf alle Akteure nieder, Standing Ovations der gut 450 Zuhörer in der Freizeithalle Langau zeugten davon, dass alle, Musiker wie Publikum, einen besonderen Abend erlebt haben.

Unglaublich, was Harald Schuh, Kapellmeister der Musikkapelle Langau, Musikschuldirektor in Horn und Leiter des Orchesters des Gesang- und Musikvereins der Bezirkshauptstadt - und das sind nur einige seiner musikalischen Tätigkeiten - da auf die Beine gestellt hat. „Ich habe mir heute mit meinen Musikern einen Traum verwirklicht, ein Herzensprojekt ist endlich gelungen“, gestand er zum Schluss. Unglaublich, was die über hundert (!) Instrumentalisten und Choristen da geleistet haben. Und ebenso unglaublich, wie das Publikum mitgegangen ist. Derartiges hat man im Bezirk, ja wohl im ganzen Waldviertel noch nicht gesehen und gehört.

Gesehen insofern, weil zu jedem der Filme ein Ausschnitt auf einer großen Leinwand mitlief, und gehört, weil eben ausgesprochene Könner am Werk waren. Beginnend bei den Dirigenten Harald Schuh und Stefanie Kielmayer, die viel Engagement in die Arbeit mit dem Klangkörper investiert haben, über Moderator Daniel Mayerhofer, der mit viel Hintergrundwissen und Humor durch den Abend führte („Danke, dass ihr zu meinem Jubiläum ,sechs Monate Bürgermeister' ein Konzert veranstaltet!“), Sonja Walther, die für etliche Streicher-Arrangements gesorgt hatte, Lena Engelmann, die für die Chor-Einstudierung sorgte, bis zu den vielen helfenden Händen im Hintergrund.

Über 100 Musiker auf der Bühne der Freizeithalle

„Filmmusik-Konzert“ betitelte sich das eineinhalbstündige Programm, so lange, wie eben ein Film dauert, nicht einmal auf Popcorn hatte man vergessen, das aus einer extra dafür angekauften Maschine quoll und dessen Duft bald den voll besetzten Saal erfüllte. Das war in dem Moment vergessen, als die ersten Töne der Intro-Musik der Universal Studios erklangen. Und dann ging es mit „1492 - The Conquest of Paradise“ so richtig los. Und so wie damals Amerika entdeckt und erobert wurde, so eroberten die Musiker dank besonderer Technik, Dynamik, Ausdrucksstärke und hoher Musikalität die Herzen des Publikums.

Der Filmmusik von „Dragonheart“ folgte jene von „Robin Hood“ und nach dem König der Diebe, den einst Kevin Costner verkörperte, und die aus dem Zeichentrickfilm „König der Löwen“, für die Hans Zimmer, bekannt auch durch die Musik zu „Gladiator“ oder „Pearl Harbour“, komponiert hatte. Mit „Gabriellas sang“ aus dem Streifen „Wie im Himmel“ überzeugte Birgit Trauner als Gesangssolistin. Den Abschluss bildeten „The Jungle Book“ unter anderem mit dem Song „Versuch's mal mit Gemütlichkeit“ des Bären Baloo und „At World's End“, dem dritten Teil der Reihe „Fluch der Karibik“. Den „richtigen“ Schlusspunkt setzte man dann mit „Rosenheim Cops“ unter Einbeziehung des Publikums, das mitpfeifen durfte.

Wiederholung ist nicht ganz ausgeschlossen

Damit ging ein Abend zu Ende, der zum einen seinesgleichen sucht, zum anderen es mehr als wert ist, eine Wiederholung - so was gibt's ja im Film - zu erleben. Vielleicht im Vereinshaus Horn, vielleicht in den Veranstaltungshallen von Gars und Irnfritz, vielleicht in ...