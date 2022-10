BAG Horn-Waidhofen: Musiker aus 19 Kapellen als Einheit

Nach intensiver Probearbeit bekamen die insgesamt 100 Musiker in den beiden Orchestern die Gelegenheit, das Erarbeitete aufzuführen. „Im Vordergrund der beiden Orchester steht die Vernetzung, das gegenseitige Kennenlernen und viel Spaß an der Musik“, erklärte Bezirksobfrau Marlene Tiller. „Ziel des Orchesters ist es, alle Musiker zu fordern und viel positive Energie und Motivation in die örtlichen Musikvereine mitzunehmen“, sagte Kreutzer. Musiker aus allen Kapellen der BAG-Horn-Waidhofen wirkten mit.

Jugendorchester setzte auf Musik aus Niederösterreich

Die BAG-Horn-Waidhofen wurde 1973 in Langau gegründet und besteht aus 19 Mitgliederkapellen mit insgesamt 1029 Musikern. „Getragen wird die BAG seit jeher von bedeutenden Persönlichkeiten. Als Obmänner fungierten die Waldviertler Musikgrößen Heribert Loskott, Paulus Faimann sowie Burkhard Reiss, der die BAG in den vergangenen 15 Jahren mit Witz und Charme zu ihrer heutigen Größe führte“ berichtete Tiller.

Anlässlich 100 Jahre NÖ wurde vom Jugendorchester – es weist einen Altersdurchschnitt von 18,9 Jahren auf und wird von den Dirigenten Manfred Kreutzer, Harald Schuh und Stefan Pfaunz dirigiert – Musikstücke von Komponisten aus Niederösterreich einstudiert. So standen „Celebration“ von Johann Pausackerl, „Die Geschichte vom Einhorn“ von Manfred Sternberger, „Atra Femina“ von Daniel Muck und „Starflash“ von Otto M. Schwarz auf dem Programm.

Für das Bezirksblasorchester konnte mit Martin Fuchsberger ein externer Dirigent gewonnen werden. Dieses Klangkörper brachte im zweiten Teil des Konzertes die Stücke „Leichte Kavallerie“ von Franz v. Suppé, „Second Suite in F“ von Gustav Holst, „Allerseelen“ von Richard Strauß und „Curtain up!“ von Alfred Reed zu Gehör. Unter der Leitung der Bezirkskapellmeister wurde das Publikum in den musikalischen Facettenreichtum der Blasmusik entführt. Im Anschluss an das Konzert sorgte das Publikum für tosenden Applaus. Unter den Ehrengästen waren Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer, der Irnfritzer Bürgermeister Hermann Gruber, Horns Bürgermeister Gerhard Lentschig, aus Weitersfeld Bürgermeister Reinhard Nowak und zahlreiche Vertreter der Musikvereine der BAG zu finden. Die Musiker der Musikkapelle Irnfritz sorgten für das leibliche Wohl. Mit der Zugabe „Mons Solus“ komponiert von Lorenz Eibegger verabschiedeten sich die Musiker von den begeisterten Konzertbesuchern.

