Seit 50 Jahren unterwegs im Dienste des Herrn

Das Goldene Priesterjubiläum und seinen Abschied als Pfarrer in Japons feierte Pater Johannes Mikes in der Pfarrkirche zum Hl. Laurentius. Der 84- Jährige ist aber noch weiterhin als „Pfarrer in Reichweite“ gerne in seiner „Heimatgemeinde“ Trabenreith im Einsatz. „Ich bin glücklich und dankbar das ich dieses Jubiläum feiern darf, sagte Mikes, der ab September im Ruhestand ist. Er helfe aber weiter gerne aus, denn: „Ich bin immer mit Leib und Seele Pfarrer gewesen und halte nach wie vor gerne Messen - das hält auch fit.“ Am Ende der Messe hatte er noch Lob für seine Schäfchen übrig: „Ihr habt mir hier Heimat gegeben.“

Geboren am 28. Juli1939 in Simmering erlernte Mikes den Beruf Werkzeugmacher. In seiner Kindheit habe ihn aber seine Wahltante oft zur Sonntagsmesse mitgenommen, was seinen Vater zu der Bemerkung „die macht mir aus dem Buam noch eine Pfarrer“ veranlasste, erzählte Mikes. Nach der Lehre wurde er Waldviertler und kam ins Canisiusheim nach Horn, wo er sich entschied, in das Stift Geras einzutreten. Er war als Seelsorger mit vielen Tätigkeiten (Bundesheer, Stiftsarchivar, Pfarrer von zwei Pfarren, Baubeauftragter im Dekanat Geras) im Waldviertel betraut.

In Renovierung der Japonser Kirche viel investiert

Auf Mikes' Zeit in Japons blickte Josef Offenberger zurück. „Seit fast 23 Jahren durften wir Ihre lebhafte und liebenswürdige Art als Pfarrer genießen“, lobte er den scheidenden Pfarrer. In Mikes' Ära wurden zahlreiche Arbeiten im Inneren der Kirche (Beichtstuhl-Renovierung, Sakristei-Türen, Kirchenbänke), aber auch außen (etwa die Renovierung des Daches und des Turms, Drainagierung) erledigt. Davor war auch schon das Pfarrhausdach unter Mikes erneuert worden. „Vieles davon auf Kosten von Pater Mikes“, berichtete Offenberger und bedankte sich im Namen der Mesner, Ministranten, Lektoren und helfenden Händen rund um die Kirche für die „liberale Zusammenarbeit.“

Als Pfarrer leitete Johannes Mikes 37 Jahre die Pfarre Trabenreith und 22 Jahre die Pfarre Japons bis zur Pensionierung. „Er hat viele Menschen von der Taufe bis zur Hochzeit und weiter begleitet“, sagte Bürgermeister Karl Braunsteiner. Die Messe wurde vom Kirchenchor unter der Leitung von Norbert Offenberger umrahmt.