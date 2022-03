Beste Bewertungen für Horner Nachwuchs

Werbung 9. und 10. April 2022 Anzeige „Ei-Zeit“ in Eggenburg: Ostermarkt als Saisonauftakt

Fleißiges Üben zahlte sich für die Schüler der Musikschulen Horn und Eggenburg aus. Sie nahmen am Landeswettbewerb „Prima la musica“ in St. Pölten teil.

Als „Quintessenz“ erspielten Johannes Endler (Trompete – Musikschule Eggenburg), Paul Winter (Posaune – Musikschule Eggenburg), Simon Haslinger (Horn – Musikschule Hollabrunn); Simon Pruckner (Trompete/Flügelhorn – Musikschule Horn) sowie Johanna Ringl (Tuba – Musikschule Horn) einen ersten Preis in der Sparte Kammermusik für Blechblasinstrumente. Das Quintett ist somit berechtigt, am Bundeswettbewerb teilzunehmen, der vom 20. bis 31. Mai in Feldkirch (Vorarlberg) stattfinden wird.

Ein erster Preis mit Auszeichnung ging an das Klarinetten-Trio „HaLiMa“ aus Eggenburg. Hannah Otto, Lina Rauscher und Marlies Wölwitsch. Ebenso über einen ersten Preis mit Auszeichnung durfte sich Simon Celoud (Gitarre) von der Musikschule Horn freuen.

Auch die restlichen Teilnehmer räumten durchwegs erste Preise ab: das Trio „Just Flutes“ der Musikschule Eggenburg mit Alina Sachata, Klara Aufmesser und Magdalena Maurer; Vanessa Blei von der Musikschule Horn in der Sparte Gesang sowie das Flötentrio „Firlefanz“ der Musikschule Eggenburg mit Anna Weingartner, Isabell Schnabel und Luisa Busta.

Leona Rinder-Silberbauer aus Drosendorf-Zissersdorf (sie ist Schülerin an der Albert Reiter-Musikschule in Waidhofen) erreichte in der Kategorie „Harfe Solo“ in der Altersgruppe I einen zweiten Preis.

