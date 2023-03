Musik-Schüler aus dem Bezirk Horn räumten ab

Die musikalischen Talente aus dem Bezirk Horn haben wieder einmal aufgezeigt. Zahlreiche Schüler fuhren beim Landeswettbewerb von „prima la musica“ in St. Pölten Erfolg ein.

Ganz besonders groß ist die Freude bei Bettina Funk von der Musikschule Eggenburg. Für sie geht es Ende Mai auf nach Graz. Denn die 13-jährige hat in der Altersgruppe II mit ihrem Instrument, einem Wiener Horn, einen 1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb erspielt. Grund zum Jubeln hatte auch ihre Schwester Theresa Funk. Die neunjährige legte an der Trompete ebenfalls einen 1. Preis in der Altersgruppe B nach. Vorbereitet wurden beide in der Musikschule Retzer Land von Oliver Gilg (Horn), Gerald Hoffmann (Trompete) und Carmen Manera Guzman (Klavier).

Beide waren bereits in den letzten Jahren sowohl national als auch international bei Wettbewerben sehr erfolgreich. Mit ihnen und ihrer Familie freuen sich die Mitglieder des priv. unif. Bürgerkorps Eggenburg, die Stadtkapelle Retz und die Musikschule Retzer Land.

Fünf weitere 1. Preise für Horner Musikschule

Ordentlich Grund zum Jubeln gab es auch in der W.A. Mozartmusikschule in Horn. Simon Pruckner aus Altenburg holte auf der Trompete in der Altersgruppe 2 ebenfalls einen 1. Preis mit Berechtigung zum Bundeswettbewerb. Weitere 1. Preise für die Horner Musikschule erspielten Lara Hohl (Trompete/Flügelhorn, AG B), Samuel Pruckner (Trompete/Flügelhorn, AG B), Miriam, Witzmann (Blockflöte, AG B), Moritz Zimmer (Trompete/Flügelhorn, AG B) und Julia Rehart (Blockflöte, AG I). Jeweils ein 2. Preis ging an Esthera Moga (Klarinette, AG IVplus), Madlen Paulik (Klarinette, AG B), Julian Wimmer (Trompete/Flügelhorn, AG B) und Laura Eigner (Oboe, AG III). Einen dritten Preis holten Klara Allram (Trompete/Flügelhorn, AG I) und Miriam Gasselseder (Klarinette, AG I).

Über drei 1. Preise darf man sich in der Eggenburger Musikschule freuen. Der siebenjährige Anton Amon aus Burgschleinitz-Kühnring überzeugte mit der Blockflöte, Luisa Busta (14) aus Eggenburg machte es ihm auf der Querflöte nach. Die 16-jährige Anna Weingartner aus Eggenburg überzeugte ebenfalls auf der Blockflöte. Mit David (Trompete) und Valerie Mayerhofer (Querflöte, beide 12) gingen zwei 2. Preise nach Meiseldorf.

Aus der Musikschule Thayatal waren zwei Teilnehmerinnen aus Langau dabei. Anna Bayer (Blockflöte, AG 1) und Sophie Stark (Blockflöte, AG A) holten je einen 1. Preis.

