Geboren wurde Neubauer 1958 in Graz, aufgewachsen ist er in Wien. 1976 legte er die Matura am Schottengymnasium ab, danach startete er sein Medizinstudium an der Universität Wien, wo er 1982 promovierte.

Danach leistete er seine Turnus-Zeit in verschiedenen Wiener Spitälern und absolvierte die Ausbildung zum Facharzt für Chirurgie im Landeskrankenhaus Tulln. Von 1992 bis 1993 arbeitete er an der Kinderchirurgischen Abteilung am Preyer‘schen Kinderspital in Wien, ab 1993 war er an der Unfallchirurgischen Abteilung des Wilhelminenspitals tätig. Seine Facharztausbildung in Unfallchirurgie schloss er 1997 ab. 2007 absolvierte er eine Gastprofessur am Department of Orthopedics am Medical Center der University of Mississippi. Die Leitung der Unfallchirurgie in Horn hatte Neubauer im Juli 2009 übernommen.

Neben zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen und einer regen Vortragstätigkeit war er seit 2000 Vorsitzender des Arbeitskreises Kinder-Trauma der Österreichischen Gesellschaft für Unfallchirurgie (ÖGU). Erst im Dezember 2020 war Neubauer zum neuen Präsident dieser Gesellschaft ernannt worden.