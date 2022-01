Gars geht neue Wege bei der Sperrmüll-Abfuhr

„Gemeinsam mit dem Gemeindeverband und so wie die Stadtgemeinde Horn beschreiten wir heuer einen neuen Weg bei der Sperrmüllsammlung und starten ein Pilotprojekt“, weisen Bürgermeister Martin Falk und sein ÖVP-Kollege im Gemeinderat, Umweltgemeinderat Josef Wiesinger, auf eine wichtige Neuerung hin.

Der GVH (Gemeindeverband Horn für Abfallwirtschaft und Abgaben, früher Abfallwirtschaftsverband) führt in den Gemeinden jährlich zwei Sperrmüllsammlungen zu im Vorhinein festgelegten Terminen durch, die alle Haushalte betreffen. Für Gars (und Horn) ist 2022 eine neue Regelung getroffen worden. „Auf Wunsch der beiden Gemeinden“, wie GVH-Obmann Franz Göd betont. „Sie wollen etwas Neues ausprobieren, und wir unterstützen sie dabei.“

Sperrmüll wird weiterhin zweimal jährlich abgeholt

Künftig finden also keine allgemeinen Sammlungen statt, anstelle dessen kann man sich zweimal jährlich – einmal von Jänner bis 10. April, ein zweites Mal von Juni bis 10. September, – mittels Formular für eine Abholung anmelden. „Das wird in den nächsten Tagen mit der Post an alle Haushalte kommen, liegt aber auch auf der Gemeinde auf“, wie Falk und Wiesinger erklären. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, das Formular von der GVV-Homepage (www.umweltverbaende.at/ horn) herunterzuladen.

Dann wird zu einem vom GVH festgesetzten Termin, der den Liegenschaftseigentümern mitgeteilt wird, festgelegt, wann Sperrmüll und Elektro-Altgeräte abgeholt werden. „Aber nur angemeldete Gegenstände, die höchstens am Vortag vor der Liegenschaft bereitgestellt werden sollen, werden mitgenommen“, will Göd festgehalten wissen. Außerdem wird die Menge auf maximal zwei Meter Länge und Breite, auf 60 kg pro Stück und 600 kg Gesamtmenge beschränkt. Und schließlich gibt es ja auch noch das Sammelzentrum in Rodingersdorf, wo man nahezu alle Arten von Müll entsorgen kann.

Was man sich von diesem Projekt erhofft? „Damit soll unterbunden werden, dass wertvoller Müll ins Ausland wandert und wiederverwertbare Stoffe in Österreich bleiben, dass das Ortsbild sauber und aufgeräumt bleibt und sich die Gemeinden ersparen, liegen gebliebenen Müll durch den Bauhof zu entsorgen“, sind sich Göd, Falk und Wiesinger einig.

Das Pilotprojekt ist vorläufig für ein Jahr angesetzt. „Dann wird man evaluieren, was es gebracht hat und eine Entscheidung treffen, wie es künftig weitergeht“, so Falk.