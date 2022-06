Demnächst Start für Garser Opernchor

„Alle ziehen am gleichen Strang – und alle in die gleiche Richtung!“ Die Freude über den Zusammenhalt ist Johannes Wildner, Intendant der Oper Burg Gars, anzumerken. Er steckt nicht nur eineinhalb Monate vor der Premiere von „Carmen“ (am 14. Juli, weitere neun Termine bis zum 6. August, genauere Infos und Karten: http://www.operburggars.at).

Bereits im März hat die Probenarbeit des Chores begonnen, vor wenigen Tagen fand die erste gemeinsame Veranstaltung statt. Ebenso voll im Gang sind Arbeiten am Bühnenbild und an der Konzeption. Demnächst geht es in die „heiße Phase“, womit nicht die sommerlichen Temperaturen gemeint sind, sondern die Konzentration aller Kräfte direkt am Spielort, der Burg Gars.

„Für den 15. Juni erwarten wir die Lieferung der rund 150 Kostüme, denn die Ausstattung wird eine sehr üppige, farbenfrohe“, verspricht Wildner. Am darauffolgenden Freitag wird er mit Regisseur Dominik Wilgenbus zuerst eine Burgbegehung machen, um verschiedene, für die Aufführung wichtige Aspekte herauszuarbeiten. Danach, am Samstag und Sonntag, 18./19. Juni, gibt es dann die ersten Proben mit den 37 Choristen, einigen Kindern und den Solisten, die dann auch zum ersten Mal in die Kostüme schlüpfen werden. Auch das Lichtdesign wird dabei erstmals konzipiert.

Garser „Carmen“ wird sehr farbig und spanisch

„Die Garser ,Carmen‘ wird sehr farbig und sehr spanisch“, lässt der Intendant und Dirigent keinen Zweifel offen, dass hier eine „richtige spanische Oper“ aufgeführt wird. „Niemand braucht Angst zu haben vor Regie-Experimenten, dieses Kulturgut wird nicht verbogen.“

Nach zwei Jahren der pandemiebedingten Einschränkungen mache die Oper Burg Gars „Carmen“ als das Spektakel erlebbar, das sie ist – mit großem Chor, großem Orchester, herausragenden Solistinnen und Solisten und einem inszenatorischen Feuerwerk. „Oper in ihrer mitreißendsten Form“, wie Wildner betont.

Werbung für Gars im Zentrum von Wien dank der Aufkleber des Vereins der Opernfreunde auf den Lkws der Firma Kiennast. Foto: Johannes Wildner

Warum „Carmen“ Künstler und Publikum weltweit seit fast 150 Jahren fasziniert, liegt neben der Musik unzweifelhaft auch an der von Georges Bizet geschaffenen Grenzüberschreitung: Eine skandalöse Frauenfigur wie die temperamentvolle Zigeunerin, die ihre Unabhängigkeit und Freiheit um jeden Preis verteidigt und mit der Liebe der Männer nur spielt, hatte man bis 1875 in einer Oper noch nicht erlebt – ein Widerspruch zur bürgerlichen Moral der damaligen Zeit.

Internationale Operngrößen auf der Bühne der Burg Gars

Mit Ljubica Vraneš konnte die perfekte Besetzung für die Titelrolle gewonnen werden. Die aufstrebende Mezzosopranistin ist seit 2011 Ensemblemitglied am Nationaltheater Belgrad. Die Partie des Don José wird von dem in Gars bereits bestens als Don Carlo, in „Otello“ und „Tosca“ bekannten spanischen Tenor Oscar Marín interpretiert. Die hochtalentierte junge Sopranistin Corina Koller, eine Steirerin, ist in der Rolle der Micaëla zu erleben. Den temperamentvollen Stierkämpfer Escamillo gibt Neven Crnić, der dem Ensemble der Oper Graz angehört.

Auch wirtschaftlich hat man einen wichtigen Schritt gemacht. Wildner hat mit Stephan Mayr, dem Geschäftsführer des Autohaus Waldviertel, eine Vereinbarung treffen können, mittels der die Präsenz des „Opernhauses des Waldviertels“ im Wald- und Weinviertel gesteigert wird. Außerdem stellt das Autohaus auch ein Produktionsauto für die „Carmen“ zur Verfügung.

