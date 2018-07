„Ich bin überzeugt, dass das eine tolle Sache ist, von der junge Leute ohne Auto ebenso profitieren wie ältere, die nicht mehr mobil sind“, kann Friedrich Wiesinger, Vorsitzender des Umweltausschusses und Vertreter der Gemeinde Gars beim Verein Leader-Region Kamptal, einem möglichen Sammeltaxi viel Positives abgewinnen.

17 Gemeinden beteiligen sich am Projekt

Dabei kann man sich auf ein ähnliches, seit gut 25 Jahren erprobtes Konzept stützen, den „Garser Bus“, der vor allem ältere Leute aus den Kat-Gemeinden einmal in der Woche nach Gars zum Einkaufen, zum Arzt oder auch „nur“ zu einem Kaffee-Plauscherl bringt.

17 Gemeinden der Leader-Region beteiligen sich an der Planung eines alternativen Nahverkehrsmittels, das täglich (Montag bis Freitag 6.30 bis 19 Uhr, Samstag/Sonntag 9 bis 17 Uhr) genutzt werden kann.

„Ein Anruf genügt“, so Wiesinger, „und das Taxi kommt zu einem der Haltepunkte. Rund 70 wird es in der gesamten Großgemeinde geben, in Wanzenau etwa nur einen, in Gars 30. Ein Punkt ist vom anderen höchstens 300 m entfernt, eine Fahrt kostet voraussichtlich 2,20 Euro.

Gemeinderat muss sein Einverständnis erklären

„Der Knackpunkt ist die Finanzierung des Sammeltaxis“, gibt Wiesinger zu. Vom Land sind Förderungen zu erwarten, weil man nach Absprache mit den Busunternehmern das Taxi auch für den Transport der Kindergartenkinder verwenden will.

Umweltausschuss-Vorsitzender Friedrich Wiesinger wartet auf ein Sammeltaxi, aber „es kummt net“. Heuer noch nicht … | Rupert Kornell

Ebenfalls rund ein Drittel sollen die Gemeinden beisteuern, für das letzte Drittel die Benützer selbst aufkommen. Wiesinger: „Dazu braucht es natürlich die Genehmigung des Gemeinderats, das Thema wird bei einer der nächsten Sitzungen auf der Tagesordnung stehen.“

Wie Landtagsabgeordneter Josef Edlinger, Obmann der Leader-Region, ist auch Wiesinger der Meinung, dass das Vorhaben frühestens Mitte 2019 umgesetzt werden kann.