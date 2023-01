Horn: Second hand ist nachhaltig

Werbung

Was man mit Herzblut und Motivation erreichen kann, sieht man am Kleiderflohmarkt-Projekt, das die Schulsprecherin der HLW/FW/EWF Horn gemeinsam mit ihrer Klasse, der 2. HLWB, und ihrer Lehrerin, Daniela Dangl, noch vor Weihnachten auf die Beine gestellt hat. Nach einer Unterrichtsstunde, in der die unglaubliche Ressourcenverschwendung in der Textilindustrie zum Thema gemacht worden war, war es den Schülern ein Anliegen, darauf aufmerksam zu machen und zumindest im Kleinen dagegenzuhalten.

Deshalb wurde ein Kleiderflohmarkt organisiert, der zum Ziel hatte, Schülern und Lehrern die Möglichkeit zu geben, gute Textilien zu spenden und im Rahmen eines im Festsaal der Schule organisierten Second-Hand-Marktes, Kleidung günstig und klimaneutral zu erwerben. Schüler aller Klassen konnten in Gruppen den Flohmarkt besuchen, stöbern, in bereitgestellten Umkleidekabinen Jeans, Kleider, Shirts, Pullover und Jacken probieren und hatten sichtlich Spaß, sich neu einzukleiden und so Gutes zu tun.

Der Reinerlös von 422,22 Euro wurde „Ärzte ohne Grenzen“ gespendet. Diese Organisation wird in der diesjährigen Abschlussarbeit der FW näher beleuchtet und wurde mit einem Infostand am Elternsprechtag vorgestellt. Überdies werden nicht verkaufte Kleidungsstücke einem karitativen Verein überlassen, der ukrainische Geflüchtete unterstützt.

Dieses soziale und nachhaltige Projekt macht deutlich, dass quer über alle Schulformen der HLW/FW/EWF hinweg eine Vernetzung stattfindet und mit einer engagierten Schulgemeinschaft sehr viel Positives bewirkt werden kann.

Neuer Wert für alte Dinge

