Der im März ins Leben gerufene „Gemeinschaftsgarten“ in Röschitz wird von Bevölkerung gut angenommen.

Im März dieses Jahres wurde beim Gesundheitstag in Röschitz das Projekt „Gemeinschaftsgarten“ ins Leben gerufen. Ein kleiner Lokalaugenschein der NÖN, der vergangene Woche stattfand, zeigte, dass das damalige Interesse bereits Früchte getragen hat.

„Es macht mir immer wieder viel Freude, wenn ich abends nach der Arbeit vorbeifahre und sehe, wie alles blüht und wie gepflegt unser Gartl ist“, so Stephanie Bauer vom Biohof Sailer. Zu den mittlerweile neun Biogärtlern zählen auch die Kinder der 3. und 4. Klasse der Volksschule Röschitz. An diesem Tag kamen sie direkt von der Schule, da sie im Rahmen der Lesenacht auch dort geschlafen hatten.

Erweiterung der Fläche für 2019 angedacht

„Am liebsten möchten wir den ganzen Tag im Garten sein“, so mehrere Kinder, die stolz das Beet der Schule zeigten. Weniger Freude hatte sie mit einigen angeknabberten Blättern. „Das kommt in einem Biogarten schon einmal vor“, so Volksschullehrerin Gerlinde Menner zu ihren Schützlingen.

Welche Möglichkeiten es gibt, die Pflanzen auf biologische Art zu schützen, wird in Kürze ein Fachreferent vor Ort zeigen. Vergangene Woche traf man sich auch das erste Mal zum Austausch von Tipps und Tricks sowie Pflanzen und Gemüse. Für den Pflanzen- und Gemüsetausch wurde auch eine eigene whatsApp Gruppe eingerichtet. „Unser Angebot wird sehr gut angenommen und wir denken für nächstes Jahr bereits daran, die Fläche zu erweitern“, so Beate Sailer.

Interessierte sind herzlich eingeladen, einmal im Biogartl vorbei zu schauen.