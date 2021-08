Das rundlich geformte Holzhaus in der Nähe des Campingplatzes und Bergwerksees war lange ein Pferdestall. Roman Allram arbeitet jetzt daran, ihn zu einer Art Motel umzuformen. Er will Schlafkojen für Kurzcamper und Radfahrer als Erweiterung seines bestehenden Campingplatzes bereitstellen.

„Damit wir mehr Leute ins wunderschöne Langau bringen können“, lächelt Allram, der hauptberuflich als Tischler tätig ist. Die „relativ günstige Übernachtungsmöglichkeit“ wird voraussichtlich den Zugang für die Gäste einfach und auf elektronische Art und Weise gestalten. Ein Matratzenlager wird dort nicht vorzufinden sein, aus jedem Bett wird man über ein Terrassenfenster nach draußen blicken können.

Allram hat heuer begonnen, sich dem früher teils offenen Holzhaus anzunehmen: Der Pferdemist musste zuerst mit einem Bagger ausgeräumt werden, stattdessen kam eine Schotterschicht. Der Fußboden ist schon ausgelegt, Fenster und Türen sind eingebaut. Die Bretter der alten Verschalung hat Allrams Bauteam behandelt und frisch angebracht, damit das Haus verschlossen werden kann. Das alte Holz reichte allerdings nicht, die noch offenen Bereiche sind deshalb mit Plastikplanen bedeckt, bis das neue Material geliefert wird.

Der Campingplatz-Betreiber will einen bestehenden Container entfernen und dort neue Sanitäranlagen errichten. Das kleinere, rechteckig geformte Holzhaus, wo in großen Lettern „Gott Mensch Natur“ steht, bleibt. „Das taugt uns sehr“, sagt Allram. „Die Natur ist da, der Mensch ist da und Gott ist für die, die an ihn glauben, auch da.“ Diese Räume werden als Abstellmöglichkeit für Rasenmäher und anderes dienen.

„Gott Mensch Natur“: Das weist auf das seit 1987 existierende Sommerlager hin. Pater Andreas Brandtner hat vor über 30 Jahren mit einem eigens gegründeten Verein die Initiative gesetzt, um Kinder aus Österreich und Tschechien zusammenzuführen und in den Ferien zu betreuen. „Wir haben dann auf der Kipp draußen das ‚Sola‘-Haus aufgestellt und als zweiter Standort ist der Pferdestall entstanden“, schildert Brandtner.

„Gott Mensch Natur“ war und ist das Motto des grenzüberschreitenden Sommerlagers, das früher einen ihrer Standorte hier hatte. Karin Widhalm

„Der Rundstall ist mithilfe der Bevölkerung in elf Tagen von nichts bis fertig in freiwilliger Arbeit geschaffen worden. Wir haben durchschnittlich ein Dutzend Pferde bis 2007 im Sommer dort untergebracht.“ Die Kinder konnten reiten und man führte Kutschenfahrten durch. „Fast 20 Jahre hindurch“, ergänzt Brandtner. „2007 wurden die Pferde verkauft. Das hat verschiedene Gründe gehabt, auch, dass wir den Sicherheitsvorschriften nicht mehr so entsprechen konnten. Aber die Nachfrage war da“, erinnert sich der Pfarrer. Der Verein hat noch 2005 das Pferdestall-Dach mit Blech bedecken lassen und dafür 27.000 Euro investiert.

Linsbauer: „Wir sind natürlich begeistert“

Der Platz ist bisweilen als Zeltlager oder von Campern genutzt worden. „Aber das ganze Areal kann man besser verwerten, darum geht’s“, fügt Brandtner hinzu. Er habe deshalb den Kontakt zum Bürgermeister und zu Roman Allram gesucht. Die Grünfläche steht in Gemeindebesitz und ist von der Pfarre gepachtet worden. Allram ist jetzt der neue Pächter.

„Wir sind natürlich begeistert, dass er das für Kurzcamper und Radfahrer machen will. Es ist optimal gelegen, nahe zum Freizeitzentrum, und man kann leicht den Wirten erreichen“, hält Bürgermeister Franz Linsbauer die Idee für vielversprechend. „Es hat Riesenpotenzial, wir brauchen Unterkünfte für Radfahrer.“

Allram sieht das ähnlich: „Der Seewinkel war ganz genauso unbekannt wie unsere Gegend, aber heute fährt jeder ins Burgenland. Und bei uns ist es tausend Mal schöner als am Neusiedler See“, grinst er. „So heiß ist es nicht, so viel Wind haben wir auch nicht und man ist gleich im Weinviertel oder in Vranov beim Stausee, im Thayatal oder in Drosendorf“, zählt er ein paar Beispiele auf.

Eine Wasserleitung führt schon zur Grünanlage mit dem früheren Pferdestall. Die Marktgemeinde Langau wird zum zweiten Campingplatz noch Kanal und Strom verlegen, zuvor muss aber beides zum Campingplatz 1 geschaffen werden.

„Die Senkgrube ist dort eine Belastung für die Kläranlage, wenn stoßweise angeliefert wird“, erklärt Linsbauer. 270.000 Euro kostet die Infrastrukturmaßnahme. „Aktuell sind wir mit einem sehr guten Fördersatz unterwegs, die Kosten für die Gemeinde sind deshalb überschaubar.“ Der Bürgermeister rechnet mit 50.000 Euro Investition.

Ist dieses Vorhaben umgesetzt, erhalten Freizeitzentrum, Sommerlager und der zweite Campingplatz die Infrastruktur. „Wir sind jetzt in der Projektierungsphase, wahrscheinlich werden wir‘s im Herbst ausschreiben können“, berichtet Linsbauer.

Einen fixen Eröffnungstag hat Allram übrigens noch nicht: „Es hängt davon ab, wie viel wir nebenbei machen können.“ Aber schon jetzt übernachten vereinzelt Radfahrer im Zelt oder stehen mit dem Wohnwagen dort.