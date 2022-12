Garser Radwegnetz fertig – in der Theorie …

Werbung

„Es ist ein spannender Moment für uns“, meinte Bürgermeister Martin Falk erwartungsvoll, als ihm und Mobilitäts-Gemeinderat – und Initiator – Gerald Steindl kürzlich im Rathaus das Konzept für das Radwegenetz von einem Team der Universität für Bodenkultur (Boku) präsentiert wurde.

„Vor drei Jahren“, erinnerte Falk, „haben wir die Bevölkerung gefragt, wo es an der Verkehrsinfrastruktur ,eckt‘. Um das aufzuarbeiten, haben wir uns Profis geholt, nämlich von der Boku. Und mit Förderungen von Radland NÖ wurde dieses Projekt umgesetzt, bei dem die Gemeinde selbstverständlich eingebunden war.“

„Es war nach einer intensiven Beratung durch NÖ.Regional eine tolle Zusammenarbeit mit allen Beteiligten“, ergänzte Steindl, „das Ergebnis ist wunderbar. Jetzt schauen wir, was wir umsetzen können.“

Wünsche der Bevölkerung in der Arbeit berücksichtigt

Für die beiden – mittlerweile ehemaligen – Boku-Studentinnen Stefanie Blank und Cornelia Weber sowie ihre Betreuerin Juliane Stark stellte Boku-Professor Michael Meschik die Arbeit vor. „Wir haben mehr gemacht, als die Gemeinde wollte, wir haben in einer Umfrage auch die Wünsche der Bevölkerung ausgelotet, was sie gerne hätten. Beachtliche 157 Bögen sind zurückgekommen, die darin enthaltenen Anregungen sind auch in unsere Arbeit eingeflossen.“

Kernpunkt dieser Arbeit: Es müsste auf den drei wichtigsten Straßen getrennte Wege zwischen Auto- und Radfahrern geben. Das sei aber wegen der oft zu geringen Querschnittsbreite der Straßen nicht möglich. Der einzige Ausweg für Meschik: „Mit dem Tempo auf 30 km/h runtergehen! Das ist wichtig für die Sicherheit und gut für die Gesundheit und das Klima.“ Die Temporeduktion steigere die „Aufenthaltsqualität, denn die Straßen und das Zentrum seien nicht nur für die Autofahrer da, sondern in erster Linie für die Leute, die zu Fuß oder per Rad in der Gemeinde unterwegs sind.

„Mehrzweckstreifen“ auf den drei Hauptstraßen

Bei der Wiener- und Apoigerstraße, die vom Garser Zentrum weg bergauf führen, müsste man durchgehend „Mehrzweckstreifen“ einrichten, auf der B 34, der Kamptalstraße, ginge das nur abschnittsweise. Ein eigenes Kapitel seien Einbahnen wie die Julius Kiennast-Straße oder die Haangasse, die ein Hindernis für Radler darstellen und die man für sie öffnen müsste. „Gerade in der Haangasse, die zur Sportmittelschule führt und in diese Richtung Einbahn ist, wäre es im Sinn der Verkehrssicherheit wichtig, dass die Schüler auch gegen die Einbahn fahren können und dem Verkehr auf der Wienerstraße ausweichen“, erläuterte Meschik. Weiters wären etwa in Gars und Thunau Verbesserungen bei verschiedenen Kreuzungen wichtig, ebenso beim Kamptal-Radweg. Und eine neue Brücke über die Kamp-Insel zum Bahnhof …

Dem Dank an das Team für die umfangreiche und ausgezeichnete Arbeit schloss Falk die Bemerkung an, dass „der finanzielle Aufwand für die angesprochenen Maßnahmen beträchtlich und ohne das Land Niederösterreich eine Umsetzung nicht möglich ist, denn es betrifft hauptsächlich Landesstraßen.“

Pläne für die Sicherheit

