Mehr „Slow Food“ für das Waldviertel

Mit dem Projekt soll die Slow Food-Initiative ausgeweitet werden. Verbessert werden soll die Vernetzung von Landwirten und Kunden. Man setze sich auch dafür ein, die Slow Food-Philosophie und die Produkte der Lebensmittelhandwerker verstärkt in Schulprojekte oder bei Veranstaltung zu präsentieren, sagte Helmut Hundlinger, Obmann von Slow Food Waldviertel. Erreichen wolle man eine Steigerung der regionalen Wertschöpfung, die Erhaltung der biologischen Vielfalt und man wolle einen Beitrag zum Klimaschutz durch Reduktion langer Transportwege von Lebensmittel zu erreichen.

Helmut Hundlinger, Obmann Slow Food Waldviertel, und Gerhard Linhart stellten im Öhlknechthof das Leader-Projekt "Slow Food im Waldviertel" vor. Foto: Eduard Reininger, Eduard Reininger

Hundlinger und Linhard stellten auch aktuelle Maßnahmen vor. So wird etwa eine neue Website „Slow Food Waldviertel“ erstellt und es läuft die „kulinarische Landvermessung“ mit Fotos, Texten und Interviews bei den teilnehmenden Betrieben für die Website. Dort soll es auch Kurzvideos zu besonderen Rezepten geben. Auch die Entwicklung einer Slow Food-App für Online-Information und Kommunikation ist geplant. Für alle vier Leader-Regionen im Waldviertel ist zumindest ein „Markt der Erde“ - wie es ihn in Horn schon länger gibt - geplant, berichtete Projektkoordinator Gerhard Linhard. Auch ein Workshop je Leader-Region ist in Vorbereitung.

Angedacht wurde auch eine Plattform mit Großhändlern für die Vermarktung der Produkte zu installieren. Verstärkt soll auch die Partnerschaft mit der regionalen Gastronomie werden. „Einmal im Monat sollte es ein Slow Food-Gericht mit Zutaten aus der Region geben, in dem kein Convenience Food verarbeitet werden soll“, erklärte Hundlinger.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.